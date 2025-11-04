Liga Nacional de Básquet: San Martín logró una nueva victoria en casa

El Rojinegro sigue de racha en el Fortín Rojinegro. Esta vez, el elenco correntino se impuso ante Quimsa por 79 a 69. La figura del encuentro fue Franco Méndez con 22 puntos.

En el comienzo del partido, San Martín fue certero y supo imponerse ante Quimsa con un buen goleo entre Lucas Gargallo (2 triples) y Reginald Becton (5 puntos). Pese al buen comienzo del local, La Fusión supo responder con las individualidades de Romano (6 puntos). Aun así, el Rojinegro terminó arriba en el cuarto por 23 a 14.

En el segundo parcial, San Martín siguió en la misma sintonía y sacó una diferencia de 13 puntos (27-14) en los primeros minutos. Luego, el entrenador de la visita, Leandro Ramella, buscó nuevas variantes en su equipo y logró recortar distancia con los aciertos de Matías Solanas (6 tantos), sumado a Jerome Meyinsse y Nicolás Romano como goleadores parciales del equipo con 9 y 8 puntos respectivamente. Pese a haber culminado el parcial favorable 36-32, el dominio del Santo disminuyó sobre el cierre, dejando así un resultado más abierto para el complemento.

Tras el entretiempo, fue un duelo mucho más disputado en las áreas. El conjunto santiagueño llegó a estar abajo por solo dos tantos (49-51) pero tras dos pérdidas de balón, San Martín aprovechó y cerró el cuarto arriba 55-49 con un doble de su capitán, Gastón García.

En la mitad del último parcial, la Fusión igualó el score 60-60 con una ráfaga de puntos de Matías Solanas y Leonardo Lema. Inmediatamente, el dueño de casa respondió con 2 triples, uno de Franco Méndez y otro de Federico Aguerre. El correntino Méndez siguió sumando triples (2) y así San Martín de Corrientes consiguió una nueva victoria en el Fortín Rojinegro por 79-69 ante Quimsa.

En el local la figura fue Franco Méndez con 22 puntos seguido de Reginald Becton con 13. En la visita, Matías Solanas y Christian Negron cosecharon 14 unidades cada uno.

LNB: Instituto reaccionó

a tiempo y sumó

su cuarta victoria al hilo

Instituto venció 70-68 a Oberá en Alta Córdoba por la fase regular de la Liga Nacional , tras ir abajo por 14 puntos. Nicolás Copello fue el MVP del partido con 22 unidades de valoración.

Pese al buen arranque del Albirrojo con interesantes acciones de Tomás Monacchi, la visita logró tener mayor fluidez colectiva y se terminó yendo arriba al descanso por 40 a 34 tras igualar en 21 en el primer cuarto.

El complemento se encendió sobre el final, tras un tercer cuarto con bajo goleo y poco dinamismo. Los triples de Nicolás Copello y Keylan Boone le dieron esperanza al conjunto de Diego Vadell y lograron contrarrestar la gran tarea de Santiago Barrales y Alejo Azpilicueta en el rival.

Sobre el cierre se desató la algarabía en La Caldera para un Instituto que con el empuje de su gente se terminó llevando una victoria épica por 70 a 68.