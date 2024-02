Liga Nacional de Básquet: tercera victoria en fila para los de Leo Gutierrez

Olímpico logró su tercer éxito seguido al vencer con autoridad a San Lorenzo 88 – 71. Quedó con una marca de 17-4 y mantener con comodidad su segunda colocación. Romano con 18 pts, sumado a Aguirre con 16 pts y Negrete con 12 pts fueron los mejores.

El inicio fue parejo y desprolijo. Olímpico no pudo acomodarse, falló inicialmente con solo 29% de campo en casi medio periodo. Si bien dominó el rebote ofensivo no logró dañar y San Lorenzo pudo tomar una pequeña ventaja conteniendo a Arengo y Aguirre. Así y todo, el azulgrana no aprovechó su momento en ofensiva, falló seguido a distancia y perdió ante un activo Lockett (10 pts, 4 rebotes).

Olímpico dominó el rebote ofensivo (5), tuvo eficacia cerca del canasto más un parcial de 8-0 y tomar un +10 como techo. El local apenas tomó tiros a distancia y San Lorenzo logró un cierto ritmo con su banca, pero sin continuidad (5 de 16 de campo). Olímpico mantuvo su dominio cerca del aro hasta el final, Romano (5 pts, 5 rebotes) emergió con el juego de Arengo (4 asistencias) para un cierre cómodo 24 – 12

San Lorenzo sorprendió en el arranque. La banca fue clave, Lugo y Basualdo aceleraron, hubo espacios y el azulgrana se mostró eficaz en su juego. Pérez pasó mejor la bola para un impactante 10-0 en menos de cuatro minutos. Olímpico no encontró respuestas en su segunda unidad, un flojo ingreso de Banyard (0-3t2) y minuto del local.

El bandeño salió del apuro, Gutiérrez con una doble base y el todo terreno Tabárez para llevar soluciones además de Lockett para correr la cancha y presionar en defensa. San Lorenzo sufrió el quinteto versátil de su rival, perdió un par de balones y el local se alejó +12 con Zanzottera como otro de los ejes. San Lorenzo no conectó en ofensiva, estuvo bien presionado, apenas 35% en dobles y Olímpico arriba 39 – 29.

El partido mantuvo su tensión y paridad. Marín arrancó a puro fuego con sendos triples y Pérez sumamente rápido para generar. Olímpico volvió a dañar cerca del aro, Romano fue eje con un par de acciones pero sin la misma solidez que en la primera mitad. San Lorenzo equiparó los tableros con Hernández y nuevamente quedar cerca (45 – 40).

El azulgrana ajustó para que la bola no llegue interior pero sufrió un tramo de puro bombazo del local. Olímpico encontró respuestas a distancia con 3-4t3 para alejarse +8, aunque San Lorenzo siempre estuvo a la expectativa. Olímpico mostró mayores herramientas, Negrete (6) supo sacar ventaja de un tramo en el cierre sumado a Aguirre en sociedad ante un San Lorenzo desbalanceado y sin gol para terminar arriba 66 – 57.

San Lorenzo intentó presionar en el score, pero siguió sin una continuidad ofensiva. Lugo inició agresivo pero Olímpico contó con variantes en su formación y opciones para dispararse. Romano apareció de lleno con un bombazo, el rebote a su merced y Negrete junto a Machuca rompiendo líneas y generando problemas al azulgrana.

La visita no encontró gol, se apagó por un par de minutos y Olímpico supo aprovecharlo para un cómodo 77 – 60 con un dominio en ambos lados. Negrete continuó a toda máquina, Lockett fue clave en el rebote y San Lorenzo solo remó de atrás. El azulgrana con Dupuy y Conrradi en cancha, todos con problemas de faltas y sin poder detener en velocidad a Olímpico. El local llevó muy bien el partido hasta el final, defendió fuerte la primera línea y Losito bajó la persiana con un bombazo.