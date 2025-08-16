Liga Nacional de Básquet: Ty Sabin es nuevo refuerzo de Obras Basket en el perímetro

El escolta estadounidense aportará gol y experiencia en el armado del plantel para la nueva temporada.

Ty Sabin se convirtió en el tercer refuerzo de Obras Basket para la Liga Nacional 2025-26. El escolta de 1,88 metros, nacido el 15 de octubre de 1994 en New Berlin, Wisconsin, reforzará el perímetro del conjunto Rockero en la próxima temporada.

Con 30 años, Sabin llega tras disputar la campaña 2024-25 en el CS Valcea 1924 de Rumania, donde promedió nueve puntos, 2.1 rebotes y 1.7 asistencias en 19.3 minutos por partido, con un 38.4% de acierto en triples a lo largo de 33 presentaciones.

Su trayectoria en Europa incluye pasos por Italia (Sella Cento, Luiss Roma y Allianz Pazienza Cestistica San Severo), Islandia (KR Reykjavík), Suecia (Wetterbygden Stars), España (Club Básquet Coruña) y Dinamarca (Horsholm 79ers).

Con la llegada de Sabin, Obras completa un mercado de fichajes que ya había sumado a Marcos Delía y Jorge Bilbao Torrontegui.

San Martín se refuerza

con Reginald Becton

El pívot estadounidense llega al Rojinegro para la temporada 25/26. Tendrá su segunda experiencia en La Liga Nacional.

La comisión directiva del club San Martín de Corrientes confirmó la contratación del pívot estadounidense Reginald Becton-Buckner para la temporada 25/26 de La Liga Nacional.

Becton viene de jugar la temporada 24/25 en Riachuelo de la Rioja donde promedió 10.7 puntos y 7.4 rebotes por partido. Además, cuenta con amplia experiencia internacional.

Sobre su incorporación al elenco rojinegro expresó: “Significa mucho estar en Argentina haciendo lo que me encanta hacer. Es una bendición”. Y agregó: “mis expectativas son altas, pero solo quiero hacer lo que sea necesario para ganar”.

De esta forma, San Martín -que renovó a su entrenador Gabriel Revidatti- ya cuenta con Gastón García, Lucas Gargallo, Franco Méndez, Lautaro Berra, Víctor Fernández, Federico Aguerre, Leonel Schattmann, Salvador Giletto y Reginald Becton.