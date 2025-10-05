Liga Nacional de Básquet: victoria de Gimnasia en su debut en la temporada

El Mens sana se quedó con la victoria por 81-65 ante San Martín de Corrientes. El goleador del encuentro fue Sebastián Carrasco con 19 puntos, mientras que, en la visita, Víctor Fernández aportó 13 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia, que logró sacar en los primeros minutos un parcial de 7-0, gracias a un triple de Mauro Cosolito, pero rápidamente San Martín igualó las acciones con el aporte desde la pintura de Reginal Becton. En los minutos finales del primer cuarto, el local volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 15-12.

En el segundo período, el conjunto patagónico continuó al frente a lo largo del cuarto, pero el Rojinegro, con buenas acciones ofensivas de Víctor Fernández logró pasar al frente (23-24) a falta de cinco minutos. Gimnasia cerró mejor, a través de los tiros de tres de Federico Grun y Cosolito para irse al descanso arriba por 37-30.

Tras el entretiempo, Gimnasia mantuvo su ventaja de seis puntos (43-37) a lo largo del cuarto, pese a los intentos de San Martín por reducir la desventaja, el Verde, con un triple de Sebastián Carrasco, cerró el tercer cuarto 56-48.

En el último período, el conjunto patagónico siguió estirando la diferencia (77-62) con el aporte ofensivo de Carrasco. A partir de ahí, Gimnasia fue cerrando poco a poco el encuentro, finalizando 81-65.

Peñarol fichó a

Gastón Córdoba

El Milrayita anunció la contratación del ala pívot.Gastón Córdoba (31 años y 2.01 metros de altura) se sumó de manera efectiva al plantel profesional tras recibir el alta médica que le permite volver a la competencia. La última temporada en San Lorenzo y bajo la conducción del entrenador Leonardo Costa promedió 10.1 puntos, 5.3 rebotes y 1 asistencia por partido.

«Estoy muy contento, muy ilusionado por volver a tener la oportunidad. En un principio habíamos arrancado con muchas ganas y por mi ojo tuvimos que pausar eso. Hoy retomamos esa ilusión, ya estoy entrenando con el equipo y listo para jugar, aunque sean unos minutos», expresó el ala pívot.

Sobre su adaptación, Córdoba remarcó: «Conozco a Costa, sé la idea de juego, así que no me costó entrar en los entrenamientos ni adaptarme. Estoy conociendo de a poco a los chicos y al estilo de juego de cada uno. Va a ser un proceso lindo que llevará un par de semanas».

Por otro lado, se recuerda que este sábado a las 11.30, Peñarol hará su debut en la Liga Nacional en Mar del Plata, enfrentando a Regatas Corrientes en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

En esta ocasión, el ingreso al sector general será sin costo para quienes se registren previamente a través de la plataforma oficial del club, penarolmdp.com.ar. Además, como parte del plan de modernización, las entradas estarán disponibles tanto en formato online a través de [penarolmdp.accessfan.ar] como de manera presencial en la secretaría del club (viernes de 15 a 20.30) y en las boleterías del Polideportivo el mismo sábado desde las 10.30.