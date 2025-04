Liga Nacional: Independiente supo sufrir para festejar ante La Unión

Los de Oliva se alejaron definitivamente de los últimos puestos con un triunfo en los últimos segundos frente a los de Formosa por 82 a 80 con 18 puntos de Rolando Vallejos.

Independiente logró una nueva victoria para escapar de los últimos dos puestos. Los de Martín González superaron por 82 a 80 a La Unión en los segundos finales con un doble de Pato Tabárez.

Rolando Vallejos fue el goleador con 18 puntos, seguido por 12 de Martín Cabrera y 11 de Pato Tabárez. En la visita no alcanzaron los 23 puntos y 10 asistencias de Romeao Ferguson y los 17 más 12 rebotes de Rodrigo Sánchez.

Independiente impuso su ritmo en la primera mitad con Cabrera, Marcucci y Tabárez encendidos y con 7 triples anotados. A partir de allí sacaron ventajas de más de 15 puntos. Sin embargo, con 16 puntos de Ferguson y 11 de Sánchez, La Unión luchó en el cierre del segundo cuarto y remontaron, aunque los de Oliva se fueron al entretiempo al frente por 51-41.

De la mano de Ferguson y Bowie, La Unión pasó a controlar los tiempos del partido y pasó al frente en el tercer cuarto. Los locales perdieron efectividad de larga distancia y comenzaron a correr de atrás en un golpe por golpe donde Rolo Vallejos se hizo cada vez más importante en esa remontada final, dos libres de Nally pusieron igualdad en 80, mientras que una conversión de Tabárez en una de las últimas acciones a falta de 4 segundos le terminó dando la victoria a los locales.

Platense tuvo cierre esta

vez y festejó en Boedo

El calamar se recuperó de 4 derrotas seguidas al vencer a San Lorenzo por 78 a 73 con Windi Graterol como figura con 14 puntos y 11 rebotes.

Platense necesitaba volver al triunfo de manera imperiosa, y lo logró en Boedo. El calamar logró la victoria ante San Lorenzo por 78 a 73 y se recuperó de 4 caídas consecutivas.

Franco Smaniotti fue el goleador con 15 puntos, mientras que la figura fue Windi Graterol con 14 y 11 rebotes, acompañado por 13 de Eric Flor y 12 de Fermín Thygesen. En los de Leo Costa no alcanzaron los 16 puntos de Facu Rutenberg y los 15 de Nicolás Stenta, sumados a los 10 más 15 rebotes de Iván Basualdo.

San Lorenzo arrancó mejor en un juego donde se intercambiaron momentos del juego. Con Basualdo (8 puntos y 8 rebotes), el conjunto de Boedo sacó pequeñas diferencias también defendiendo de gran forma a la dupla Vázquez-Flor. Sin embargo, en Platense aparecieron Thygesen y Smaniotti, con 10 y 9 puntos respectivamente para dar vuelta el juego y tomar control en el segundo parcial. Los locales lucharon con Stenta y Rutenberg, pero el calamar tuvo un mejor cierre y se fue al entretiempo con ventaja de 39-33.

A pesar de los intentos del cuervo por dar vuelta el juego, con Stenta a la cabeza, Platense no se dejó amedrentar. Con la presencia de Graterol sumándose a un Smaniotti intratable de larga distancia, el calamar se sostuvo al frente. En el cierre, cuando parecía que el visitante lo cerraba tranquilo con un gran pasaje de Flor, los problemas para cerrar los juegos para los del Cholo Vázquez volvieron a hacerse presentes. Errores, pérdidas y dos triples de Rutenberg pusieron al cuervo en juego a solo una posesión. Pero allí Safar no pudo anotar los dos intentos que tuvo y el visitante lo cerró desde la línea para volver al triunfo.