Liga Nacional: se definieron clasificados a playoffs, reclasificación y permanencia

Llegó la hora de la verdad en La Liga Nacional. Entramos en una nueva fase: la postemporada que arranca este domingo.

A continuación, analizamos los diferentes enfrentamientos que nos depara esta primera ronda.

Riachuelo consiguió el último billete que quedaba disponible para el Playoff de la Liga Nacional en una jornada que se vivió con enorme intensidad.

Además, el triunfo de Obras sobre Platense terminó de definir la tabla de posiciones y los distintos cruces para la Reclasificación que empezarán el próximo domingo 23 de abril.

Las posiciones finales

quedaron de la siguiente manera:

1° Instituto (31-7)

2° Quimsa (28-10)

3° Gimnasia (27-11)

4° Oberá (25-13)

5° Boca (25-13)

6° Olímpico (24-14)

7° Obras (23-15)

8° Platense (21-17)

9° Regatas (21-17)

10° La Unión (21-17)

11° Riachuelo (20-18)

12° Peñarol (20-18)

13° San Martín (19-19)

14° Independiente (17-21)

15° Ferro (16-22)

16° Argentino (11-27)

17° Comunicaciones (10-28)

18° Unión (8-30)

19° San Lorenzo (8-30)

20° Atenas (5-33)

De esta forma, queda definido que Instituto (1°), Quimsa (2°), Gimnasia (3°), Oberá (4°), estos equipos se clasifican directamente a cuartos de final evitando la primera serie de playoffs.

La Reclasificación, los puestos 5° a 12°, la jugarán Boca (5°), Olímpico (6°), Obras (7°), Platense (8°), Regatas (9°), La Unión (10°), Riachuelo (11°) y Peñarol (12°). Se jugará al mejor de tres partidos, en formato 2-2-1, y los cruces serán:

Boca (5°) vs. Peñarol (12°)

Olímpico (6°) vs. Riachuelo (11°)

Obras (7°) vs. La Unión (10°)

Platense (8°) vs. Regatas (9°)

Las series de Reclasificación arrancarán el próximo domingo, jornada en la que iniciarán dos llaves: Boca vs. Peñarol y Platense vs. Regatas. Las fechas serán 23/4 (Juego 1), 25/4 (Juego 2), 28/4 (Juego 3), *30/4 (Juego 4) y *3/5 (Juego 5).

*En caso de ser necesario.

Las otras dos series, Olímpico vs. Riachuelo y Obras Basket vs. La Unión, comenzarán al día siguiente, lunes 24/4 (Juego 1), continuando el 26/4 (Juego 2), 29/4 (Juego 3), *1/5 (Juego 4) y el *4/5 (Juego 5)

En caso de ser necesario.

Horarios y televisación

de los primeros cruces

23/4 Boca vs. Peñarol | 20.00 horas | DSports

23/4 Platense vs. Regatas | 21.00 horas | Basquet Pass

24/4 Obras vs. La Unión | 20.00 horas | Basquet Pass

24/ 4 Olímpico vs. Riachuelo | 22.00 horas | Basquet Pass

Por su parte, los equipos que quedaron ubicados entre los puestos 13 a 18, finalizaron su participación en esta temporada. Ellos son: San Martín (13°), Independiente (14°), Ferro (15°), Argentino (16°), Comunicaciones (17°) y Unión (18°).

También vale destacar que ya estaban definidos de antemano los últimos dos lugares de la tabla, los puestos 19 y 20. Se confirmó que San Lorenzo (19°) se enfrentará a Atenas (20°) en la serie de Permanencia, una instancia que se jugará al mejor de 5 partidos.

En tal sentido, el departamento de competencias de AdC confirmó que la serie por la Permanencia comenzará a jugarse en Buenos Aires el próximo domingo 30 de abril (Juego 1), teniendo continuidad el 2 de mayo. (Juego 2). Luego, el enfrentamiento se traslada a Córdoba: 9/5 (Juego 3), 11/5 (Juego 4). Si es necesario un quinto juego se disputará el 16/5, en el Pando.

Recordemos que, los juegos 4 y 5, se jugarán en caso de ser necesarios y que el formato de la serie es 2-2-1.

El juego 1 se transmitirá por la pantalla de Basquet Pass, mientras que los partidos restantes se verán por TyC Sports.

Días y horarios de

la Serie de Play Out:

30/4 San Lorenzo vs. Atenas | 20.00 horas | Dsports

2/5 San Lorenzo vs. Atenas | 21.00 horas | TyC Sports

9/5 Atenas vs. San Lorenzo | 21.00 horas | TyC Sports

11/5* Atenas vs. San Lorenzo | 21.00 horas | TyC Sports

16/5* San Lorenzo vs. Atenas | 21.00 horas | TyC Sports

*De ser necesario.

Obras cerró la fase

regular con una victoria

y será rival de La Union

El Tachero venció a Platense por 71 a 64, en El Templo del Rock, y se clasificó a los Playoffs de la Liga Nacional en el séptimo lugar. Lautaro Berra (12 puntos) y Luca Valussi (diez) fueron los más destacados del rockero.

La visita arrancó al frente con una ventaja de 12 a 7. Sin embargo, el anfitrión respondió por medio de una racha de 12 a 6, como producto de su buena rotación de pelota (cinco pases gol). A su vez, Luca Valussi (ocho tantos) y Lautaro Berra (cuatro) hicieron sus aportes ofensivos para que el conjunto de Núñez termine el primer cuarto con una mínima ventaja de 19 a 18.

En el segundo episodio, el dueño de casa extendió el margen a través de su intensidad defensiva. Es que su buena labor en el propio terreno le permitió apenas 13 puntos al rival en dicho período. En cuanto a la ofensiva, las contribuciones de Valussi (diez unidades), Lautaro Berra (ocho) y Copeland (seis) fueron fundamentales en el afán de que el local se fuera al descanso arriba por 39 a 31.

Obras se mantuvo sólido en defensa durante el tercer período. Al haber conservado el orden, le siguió bajando el goleo a la defensa rival (esta vez anotó solamente 12 tantos). Por otro lado, el rockero sostuvo el volumen de juego en ataque, de la mano de Pedro Barral (ocho puntos, dos rebotes y cuatro asistencias en total) y Joaquín Rodríguez (siete, cinco, dos y dos tapas). De esta manera, el elenco de Gregorio Martínez ingresó a los diez minutos finales con una diferencia de 58 a 43.

En el último segmento, el dueño de casa empezó a rotar los jugadores para darle minutos de juego a los más jóvenes. Por eso, tuvieron más participación Caique Siva y Juan Ignacio Respaud. En tanto, Obras sostuvo su nivel para asegurar el triunfo que lo ubique en el séptimo puesto con un récord de 23 partidos ganados y 15 perdidos. Este domingo arrancará su paso por la postemporada 2023 de la Liga Nacional.