El entrenador «xeneixe» pondrá el mismo equipo que viene de ganarle Estudiantes de La Plata por 3 a 1 para el partido del domingo en Paraná.

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, pondrá el mismo equipo que viene de ganarle Estudiantes de La Plata por 3 a 1 para enfrentar el domingo a las 18 a Patronato en Paraná, por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, al tiempo que preocupa al cuerpo técnico boquense la lesión de Darío Benedetto.

En el entrenamiento de este viernes, en el predio de Ezeiza, el director técnico paró otra vez un equipo con los once que jugaron el fin de semana pasado.

La formación será con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo «Pol» Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Este sábado el plantel trabajará en el predio de Ezeiza y al mediodía viajarán en vuelo charter rumbo a Paraná, desde donde regresarán por la misma vía apenas finalizado el partido.

Preocupación por

el tobillo de Benedetto

La lesión de Darío Benedetto empieza a preocupar en el «mundo Boca», quien tuvo esguince de tobillo izquierdo dos veces en 10 días, por lo cual no jugó el domingo pasado y tampoco será de la partida este fin de semana.

El delantero volvió a practicar días atrás en forma normal con el resto de sus compañeros, más allá de que por momentos caminaba con una pequeña dificultad.

Pero cuando hizo fútbol, sobre el final del entrenamiento, recibió un golpe en la zona afectada y se le inflamó nuevamente el tobillo. En un video subido el jueves a su Instagram, el futbolista mostró como tenía la zona afectada y ahora la idea es que se realice estudios.

Allegados al cuerpo médico dijeron a Télam que los estudios se harán porque el futbolista tiene muy inflamado el tobillo y para descartar cualquier lesión ligamentaria. Por precaución, los médicos estiman que el «Pipa» tampoco estará el sábado 6 de agosto ante Platense.

El propio Benedetto le habría dicho a los médicos que hasta que no esté al ciento por ciento, no volverá a entrenarse.

En tanto, la dirigencia boquense espera para la próxima semana -estiman que será lunes o martes- la respuesta del arquero Agustín Rossi a la propuesta que le hizo la dirigencia para renovar su contrato, que vence el 30 de junio de 2023.

El futbolista, en caso de no arreglar un nuevo contrato, podrá negociar con otro club a partir de enero del próximo año, con el pase en su poder.

El Consejo de Fútbol del club de la Ribera espera una respuesta rápida de Rossi, porque si éste acepta la oferta, la misma tendrá validez inmediatamente.

Pero si no llega a aceptarla, Boca buscará un arquero en este mercado de pases, porque hay tiempo hasta el 8 de agosto, y es posible que el que llegue sea para hacerlo como titular.

