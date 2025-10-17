Liga Profesional: Boca recibe a Belgrano en un duelo que promete mucho

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors vuelve a competir en el Torneo Clausura 2025 y el próximo sábado recibirá a Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del grupo A. El encuentro está programado a las 18 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium.

En la previa al cotejo que arbitrará Pablo Dóvalo, el favorito al triunfo según los pronóstico de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.76 contra 6.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

Para el xeneize es un duelo más que especial porque es el primero desde que se produjo la muerte de Russo. El equipo quedó a cargo de su cuerpo técnico y lo dirige Claudio Úbeda al menos hasta el epílogo de una temporada en la que el club todavía no pudo ganar ningún título y está prácticamente obligado a quedarse con el Clausura, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El elenco del barrio porteño de La Boca marcha cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco empates y dos caídas. Tiene pendiente su encuentro con Barracas Central de la jornada anterior, a raíz del deceso de su entrenador, por lo que virtualmente puede ser el líder. En la Tabla Anual, a través de la aspira a llegar al máximo campeonato internacional del año próximo siempre que no sea campeón, es escolta de Rosario Central con 50 unidades.

Úbeda casi que no toca la formación inicial con respecto a la goleada sobre Newell’s 5 a 0. Carlos Palacios reemplazará al lesionado Alan Velasco y el resto de los jugadores serán los mismos, sin Edinson Cavani -acarrea una molestia muscular- y con Leandro Paredes en el mediocampo junto a Rodrigo Battaglia tras haber regresado de la selección argentina. Juan Barinaga continuará en el lateral derecho y unos metros más adelante estará Brian Aguirre. La delantera será con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El Pirata, por su parte, tiene un andar irregular y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a octavos de final. Actualmente se ubica décimo con 15 tantos gracias a tres triunfos, seis igualdades y tres caídas y está a una unidad de Huracán, el último de los que estaría accediendo a los playoffs. Acumula tres empates seguidos, entre ellos un 0 a 0 en el clásico con Talleres.

Ambos clubes se enfrentaron en el Torneo Apertura, también por la fecha 13, y ganó Boca 3 a 1 en Córdoba con goles de Marcos Rojo, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Lucas Menossi igualó transitoriamente para Belgrano.