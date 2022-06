Banfield le ganó 1-0 a Tigre en Victoria

Compartir

Banfield venció 1-0 a Tigre en Victoria en la continuidad de la cuarta fecha de la Liga Profesional. El único gol del encuentro lo anotó Jesús Dátolo en el final. El árbitro Andrés Merlos le anuló un tanto al local por considerar que Mateo Retegui impactó la pelota con la mano.

Un encuentro parejo, trabado y con pocas llegadas se vio en Victoria. El propio Retegui fue el jugador más peligroso del Matador, llevándose la marca de los rivales, con insinuaciones, pero no tuvo puntería.

Las fricciones estuvieron a la orden del día y muchas disputas que se cobraron la lesión por una molestia muscular de Sebastián Prediger, que a los 7 minutos del complemento debió dejar el campo de juego y fue reemplazado por Lucas Menossi.

A falta de 20 minutos hubo una jugada polémica en la que Víctor Cabrera tocó la pelota con la mano dentro del área, involuntaria porque estaba en el piso, pero tardó en correr el brazo. Sin embargo, Merlos no recibió el llamado del VAR.

En los últimos minutos ninguno de los dos equipos se animó a buscar la victoria y el empate sin goles fue cantado con un trámite chato.

Sin embargo, a los 82 minutos Jesús Dátolo abrió el marcador en jugada iniciada por él y que terminó convirtiendo luego del rebote en el arquero Gonzalo Marinelli.

De inmediato llegó otra polémica en la que Retegui ganó tras un centro de Ijiel Protti y convirtió el tanto que hubiese sido el empate, pero Merlos lo anuló porque entendió que el jugador la tocó con el codo. En las reiteraciones se ve que el brazo está pegado al delantero. El árbitro recibió el llamado del VAR, pero no fue invitado a observar la acción en el monitor.

Fue triunfo de Banfield y fue el segundo del equipo conducido por Claudio Vivas de forma consecutiva.

El historial entre ambos es de 47 partidos y favorece al “Matador”, que ganó en 20 ocasiones contra 17 de “El Taladro” y además hubo 10 empates.

En la próxima fecha Banfield abrirá la acción ante Barracas en el Florencio Sola, el viernes (19 horas). Mientras que Tigre visitará a San Lorenzo el domingo (13).

