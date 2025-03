Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors visitará a Ñuls en el Marcelo Bielsa

Boca, que lidera el Grupo A con 23 puntos, busca sumar de a tres en la cancha de Newell’s, que está anteúltimo, para acercarse a los clasificados a octavos de final del campeonato. El equipo del DT Fernando Gago registra siete victorias, dos empates y una sola derrota ante Racing.

En el caso de la “Lepra” la realidad es totalmente opuesta ya que suman seis derrotas, de las cuales cuatro fueron en seguidilla: 2-0 ante Central Córdoba y Barracas Central, 1-0 vs Defensa y Justicia y 2-1 frente a Rosario Central. Solamente suman dos triunfos y dos igualdades.

Jugadores a seguir

en Newell’s vs. Boca

Newell’s tiene a su joven promesa de 19 años con paso por la Selección Sub 20: Mateo Silvetti, quien es el actual artillero de la “Lepra” con 2 goles. Ever Banega y Gonzalo Maroni son los otros dos jugadores a seguir de cerca en el conjunto rosarino. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez son los jugadores a seguir en Boca. Además, Ander Herrera que volvería a la formación titular luego de su lesión en las primera jornadas.

Así llegan los equipos

Por la jornada 10, Newell’s igualó 1-1 ante Estudiantes con gol de Luciano Herrera al cierre del segundo tiempo, en lo que fue un partido con varias rojas para los de La Plata. La “Lepra” viene de un torneo bastante irregular en donde solamente sumó dos victorias: 2-1 ante Atlético Tucumán y 1-0 frente a Aldosivi.

Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, previo al parate por las Eliminatorias. En esa jornada los goleadores fueron Edinson Cavani, quien volvió a convertir después de siete fechas, Merentiel y Giménez por duplicado.

El último antecedente

Newell’s recibió a Boca y perdió 1-0 con gol de Kevin Zenon el pasado 8 de diciembre, en el Estadio Marcelo Bielsa por el torneo local.

Cuándo juegan: fecha,

hora y TV en vivo

El partido entre Newell’s y Boca se juega el domingo 30 de marzo a las 19:30 (ARG, URU, CHI), a las 17:30 (COL, PER, ECU) y se puede ver en vivo por ESPN Premium para Argentina.

Keylor deseoso de enfrentar a Boca: «Son partidos que todos quieren jugar»

El arquero costarricense Keylor Navas sigue adaptándose a su nueva vida en Argentina y al fútbol sudamericano, ha encontrado un ambiente apasionante en cada partido con Newell’s Old Boys. Sin embargo, el próximo reto en el calendario le genera una motivación especial: enfrentar a Boca Juniors el próximo domingo.

Navas relató a ESPN las sensaciones que le trae enfrentar este partido.

«Es un partido súper bonito, son partidos que todos siempre queremos jugar. Sabemos lo que significa Boca en Argentina, también Newell’s, entonces es un partido que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, como tomamos cada partido», aseguró el guardameta costarricense.

Desde su llegada al club rosarino, Navas ha experimentado en carne propia la intensidad del fútbol argentino y la ferviente pasión de la hinchada. Aunque el proceso de adaptación sigue en marcha, el arquero de 37 años se muestra feliz con la experiencia.

«Estoy adaptándome a la situación en Newell’s. La afición que se vive en los partidos es increíble, son buenos. Feliz, que es lo más importante; uno tiene que seguir por esa línea, siempre buscando ser feliz», expresó el tricampeón de la Champions League.

El guardameta también admitió que hay aspectos que aún debe asimilar, como la exigencia y presión que rodea el fútbol en Argentina.

«La situación es difícil, no estamos acostumbrados a esas cosas. Cuando uno llega a un lugar tiene que entender todo el entorno, y eso no se hace de la noche a la mañana. Poco a poco vamos conociendo más la pasión con la que trabajan. Cuando estoy ahí trato de estar bien con mi familia, en lo futbolístico hago lo que tengo que hacer y busco estar tranquilo», explicó.

Recientemente, Navas tuvo que ausentarse de los entrenamientos, pero aclaró el motivo de su salida del país, este portal dio a conocer que el tico a inicios de la fecha FIFA de marzo estuvo en suelo tico.

«Estaba en el país con unos papeleos para el permiso laboral», afirmó.

En reacciones también sobre el duelo ante Boca Juniors, el arquero destacó que la preparación será clave y que, pese a tomar el partido con calma, eso no significa que no trabajará con intensidad.

«Tranquilidad no significa que no voy a prepararme en cada partido, tratar de dar lo mejor de mí, trabajar al 200%. Cuando digo tranquilidad, me refiero a que el trabajo debe ir bien enfocado, con la mente y el cuerpo alineados para cumplir objetivos en el partido», detalló.

Finalmente, Keylor Navas resaltó una de las particularidades del fútbol argentino: la ausencia de aficiones visitantes en los estadios, algo que le ha llamado la atención y que lo ha hecho disfrutar aún más la experiencia.

«Es lindísimo, es bastante curioso, la afición rival no puede entrar al estadio, entonces es todo un estadio lleno de un mismo sentir. Los 90 minutos los viven de una forma muy intensa, son experiencias bonitas, a mí me gusta muchísimo… Todo el estadio, todo el partido, aunque el equipo rival, es muy bonito poder vivir eso», concluyó.

Newell’s Old Boys y Boca Juniors se enfrentarán en un duelo clave del fútbol argentino, y Keylor Navas, con su jerarquía y experiencia, buscará ser protagonista en un partido que promete ser vibrante.