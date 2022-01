Liga Profesional de Fútbol: Marcelo Tinelli llamó a elecciones para el 31 de marzo

Compartir

Tras un intento fallido de destitución, Marcelo Tinelli convocó a elegir nuevas autoridades para que completen el actual mandato vigente hasta 2024. En una carta dirigida a los 28 clubes, el presidente de la LPF asegura que es “momento de estar todos juntos y solucionar los problemas del fútbol de Primera División” y por eso pone a disposición su cargo. La misiva cuenta con el aval de los 5 grandes. Además, esos clubes, como consejo directivo, comenzarán a trabajar codo a codo con los actuales miembros de Mesa Directiva en la transición. Hasta que se elijan nuevas autoridades, Tinelli seguirá siendo presidente. Según pudo saber Doble Amarilla, la mayoría de los clubes buscan llegar a una lista de unidad.

En una carta de dos carillas dirigida a los 28 clubes, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, lanzó una convocatoria a elecciones para renovar autoridades y rediseñar organizativamente la Primera División del fútbol argentino.

Luego del fallido intento por removerlo de la presidencia de la Liga Profesional de Futbol, el conductor tomó nota y respondió con un llamado a las urnas para el 31 de marzo. La convocatoria se da a dos semanas de que un grupo de dirigentes encabezados por Cristian Malaspina intentó destituir a Tinelli y tomar el control de la Liga, tratando de dar un golpe institucional que fue rechazado por la mayoría de los clubes. Ahora, y luego de dialogar con la mayoría de las instituciones, Tinelli decidió hacer esta jugada.

En la misiva, a la que tuvo acceso Doble Amarilla, Tinelli manifiesta que es “momento de estar todos juntos y solucionar los problemas del fútbol de Primera División” y por eso pone a disposición su cargo. La comunicación, dirigida a sus pares de Primera, contó con el aval de los 5 grandes e integrantes de la Mesa Directiva.

El aval de los grandes, además, trae otras consecuencias. Como Consejo Directivo, comenzarán a trabajar codo a codo con los actuales miembros de Mesa Directiva en el día a día de la LPF hasta la fecha estipulada.

Tinelli, con su salida, busca un consenso que en el último tiempo no había dentro de la Liga para que la Primera División pueda funcionar como pretenden los clubes. Muchos dirigentes no avalaron el golpe institucional, pero sí reclamaban al conductor por mayor presencia en el día a día y entendían que su guerra fría con Tapia impedía la sintonía fina con la Casa Madre del fútbol argentino.

“Durante este último mes, he mantenido una continua comunicación con la gran mayoría de mis pares de la Primera División, respecto a cómo encarar los comunes desafíos que enfrentamos como Liga. Entiendo que esta preocupación es común a todos los dirigentes, sin distinción de nombres propios. Y entiendo también, luego de reflexionar detenidamente sobre estas circunstancias, que debemos encarar un proceso profundo para la elección de aquellos directivos que, a partir del 2022, deberán asumir el reto de llevar adelante la búsqueda de las soluciones que todos necesitamos”, dice un tramo central de la misiva a la que tuvo acceso este medio.

“Es tiempo de abordar temas que son esenciales. Y estoy convencido de que para eso resulta indispensable estar más unidos que nunca como clubes de Primera División. Es por esta razón que, junto a los integrantes de Mesa Directiva y del Consejo Directivo de la Liga, que acompañan esta nota firmando, invitamos a toda la dirigencia a iniciar conversaciones para buscar nuevas autoridades para la LPF. Hemos fijado la fecha del 31 de marzo del 2022 para elección de nuevas autoridades de nuestra Liga, que completen el mandato vigente hasta marzo del 2024”, continúa explicando el conductor.

La carta llega en momentos en que el foco estaba puesto en el próximo martes 11 de enero, día en el que se realizará el sorteo del próximo torneo y en el que Tinelli había convocado a una reunión en la que se presumía que podía hacer el llamado a elecciones. Sin embargo, el presidente de la Liga decidió adelantar su decisión, quizás como una manera de bajar la tensión que se dio desde el 24 de diciembre.

