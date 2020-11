Liga Profesional: en un final electrizante, Independiente igualó ante Colón en Avellaneda

Compartir

Independiente y Colón de Santa Fe igualaron 1-1 por la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, en un partido que tuvo un epílogo de película. Wilson Morelo y Lucas Rodríguez anotaron los goles del duelo. Sebastián Sosa, arquero local y figura en continuado desde su llegada, le atajó un penal a Chancalay en tiempo de descuento.

La visita sorprendió a los 13 minutos: Chancalay ejecutó un tiro libre con efecto que superó la estirada de sosa y dio en el travesaño. En el rebote, el colombiano Wilson Morelo firmó el 1-0. Con poca claridad e ideas, los dirigidos por Lucas Pusineri fueron en busca del empate y desde el ímpetu o la gambeta de Alan Velasco contaron con algunas opciones, sobre todo una de Silvio Romero, que no pudo usufructuar.

La visita, ordenada, siguiendo al pie de la letra el libreto bajado por Eduardo Domínguez, no ofreció espacios, tuvo a Federico Lértora como baluarte y hasta amenazó con ampliar el score antes del descanso.

Con el correr de los minutos, el técnico local fue apostando por el desenfado de sus juveniles para conseguir la igualdad. Messiniti, Alan Soñora y Lucas Nahuel González Martínez le dieron frescura, pero el Rojo también ofreció espacios. Los dos contaron con chances de convertir, pero entre la actuación de los guardametas y la falta de puntería, no lo consiguieron.

Hasta que a los 44 minutos el lateral Lucas Rodríguez sorprendió con un cabezazo cruzado, más propio de un N° 9 avezado, para anotar el 1-1. Y la electricidad ganó el césped. Lo tuvo Independiente e, inmediatamente, hubo penal para Colón. Chancalay, el mismo que shoteó el córner que dio en el travesaño y propició el grito rojinegro, se posicionó para rematar. Pero Sosa otra vez fue héroe. Y el empate quedó sellado en el marcador.

Desde el regreso de la competencia oficial, el Rojo le había ganado a Central Córdoba (1-0) en Santiago del Estero, con una brillante actuación de su arquero, y había avanzado de ronda en la Copa Sudamericana tras eliminar a Atlético Tucumán con un marcador global de 2-1.

Colón, en tanto, había iniciado la competición con una gran goleada sobre Defensa y Justicia (3-0) en Florencio Varela, que fue el segundo partido del ciclo del director técnico Eduardo Domínguez.

Los antecedentes marcaban que la entidad de Avellaneda venció al Sabalero en los últimos seis partidos jugados por torneos domésticos y su última derrota se remonta al Clausura 2012 en Santa Fe (3-0).

