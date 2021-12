Liga Profesional: San Lorenzo se impuso por 1-0 a Sarmiento gracias al gol de Uvita Fernández

Compartir

Linkedin Print

Con la única garantía de no caer al último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, gracias a la derrota de Arsenal por 5 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo recibió a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro con el deseo de empezar a salir de su crisis interna.

A pesar del escaso público, el clima estuvo caldeado. Y antes de que la pelota comenzara a rodar en el Pedro Bidegain los insultos hacia Marcelo Tinelli, Matías Lammens y toda la dirigencia se hicieron sentir desde las tribunas locales.

Además, el espectáculo no contribuía a olvidar el fastidio. Con poco, el conjunto dirigido por Martín Funes se las ingenió para lastimar a la vulnerable defensa blaugrana, que evitó la sorpresa gracias a los reflejos de Sebastián Torrico.

No había nada nuevo que entusiasmar a los hinchas en su día. Sin embargo, cuando el cronómetro de Andrés Merlos marcaba los 34 del primer tiempo, Julián Palacios envió un preciso centro para la llegada de Nicolás Fernández y Uvita no falló. El ex Defensa y Justicia se sumergió en una palomita imposible para Manuel Vicentini y el Ciclón volvió a festejar después de tantos golpes recibidos: 1 a 0.

El Complemento se convirtió en un manojo de nervios y sufrimiento. El pleito se disputó en el área local y el ingreso de Julián Brea en la visita ocasionó un profundo dolor de cabeza en la defensa de San Lorenzo. Al equipo de Diego Monarriz lo desbordaron por todos lados, pero logró mantener la mínima diferencia gracias a las limitaciones de los delanteros del Verde.

A pesar de la victoria, el descontento colectivo permaneció en el Nuevo Gasómetro. Insultos hacia la comisión y el pedido que se vayan todos se transformó en un himno de esperanza de cara a la próxima temporada. El triunfo de San Lorenzo fue un milagro futbolístico. Incluso en la última acción, en la que Rodrigo Salinas se elevó en el cielo porteño y buscó el empate de cabeza, el experimentado arquero se lució con una tapada fundamental para sostener los 3 puntos. A pesar del triunfo, el equipo se retiró silbado por la pobre producción expuesta en el terreno de juego.

Compartir

Linkedin Print