Ligue 1: con asistencia de Messi y gol de Mbappé en el final, el PSG superó al Rennes

Compartir

Linkedin Print

Es una parada intermedia de cara al gran plato principal. París Saint Germain puso en marcha la 24ª jornada de la Ligue 1 con el objetivo de dar un paso más rumbo al título anticipado, pero los ojos estarán posicionados en lo que será el duelo por Champions League de la próxima semana.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino tenían una parada de riesgo en el Parque de los Príncipes por el torneo francés y lo pudieron solucionar en tiempo de descuento gracias al tanto de Kylian Mbappé tras asistencia de Lionel Messi para el 1-0 ante el Rennes en el primer partido de la fecha que enfrenta al líder con el quinto de la tabla.

En los primeros minutos, se vio un andar dubitativo del PSG frente a un Rennes que se replegó y esperó el error de los locales en el dominio del balón. El primer susto para los de Pochettino fue a los 7 minutos, con una acción que, tras un centro, Bourigeaud ejecutó una especie de volea que Keylor Navas mandó al córner.

Y a los 13′, la visita volvía a quedar a un paso de abrir el marcador. Esta vez fue tras un tiro de esquina que cabeceó Santamaría y la pelota se fue cerca del palo más lejano del arquero costarricense. Con el correr de la primera etapa, el París siguió en control del juego, pero nunca alcanzó a inquietar al portero rival.

Lo mejor para los líderes de la Ligue 1 fue un disparo de Mbappé, que se fue lejos del arco, y una acción personal cerca del área de Messi que se sacó de encima a un contrincante y ejecutó un centro con su derecha que no tuvo buen destino. Pero en el minuto 40, el delantero galo campeón del mundo en Rusia tuvo un disparo que, tras desviarse, pegó en el palo.

El Rennes salió mucho mejor en el inicio de la segunda etapa y volvió a llevar peligro contra el arco de Navas. Fue recién después de los 30 minutos que el PSG recuperó la forma y, sin un despliegue claro en el campo, fue a buscar el triunfo en el Parque de los Príncipes.

Pochettino probó con varias modificaciones, entre ellas los ingresos de Ángel Di María y Mauro Icardi, pero no tuvieron impacto en un equipo en el que Messi nunca pudo gravitar durante el desarrollo de la etapa complementaria. Hasta que en un contraataque en tiempo de descuento, Icardi tomó un despeje de la defensa parisina, la Pulga habilitó dentro del área a Mbappé y el N° 7 definió para el 1-0 que le puso cifras definitivas al encuentro.

Con este resultado, PSG suma 59 puntos y, a 14 partidos del cierre del campeonato, le saca 16 unidades de distancia al Olympique Marsella que domina en el segundo lugar. El detalle es que el múltiple campeón de Francia ganó 18 juegos, empató 5 y perdió tan solo uno en el actual curso: la única caída fue ante Rennes en octubre del 2021 por la 9ª jornada del certamen.

El duelo de ida de la llave ante el Real Madrid por Champions League que podría marcar el futuro del PSG se desarrollará el próximo martes 15 de febrero: los de Pochettino recibirán al Real Madrid por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. La revancha será el miércoles 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Real Madrid por historia y por fuerza interna que tiene como club es un rival que se tiene que respetar siempre, más allá de los jugadores. El Real Madrid es una fuerza superior a un jugador. Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo y obviamente que no es lo mismo cuando está que cuando no está”, analizó el entrenador Pochettino.

Compartir

Linkedin Print