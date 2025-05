Ligue 1: el revolucionario cambio en Francia para desafiar el dominio del PSG

Las reformas propuestas buscan potenciar la competencia y hacer la transición a un modelo parecido al de la Premier League.

Desde 2012 a la fecha, París Saint-Germain (PSG) se ha transformado en el rival a vencer dentro de la esfera local, más precisamente en la Ligue 1. El flamante campeón de la liga se ha llevado 11 de las últimas 13 coronas, con el Mónaco y el Lille como los únicos que osaron cortar su hegemonía. Bajo este escenario, se evalúa una “revolución” dentro del fútbol galo, tal como dio a conocer el diario L’Équipe, y que apuntaría a desafiar al “dominio aplastante” del máximo campeón de la Primera División en ese país.

El actual formato de disputa pasa por dos ruedas todos contra todos entre los 18 clubes de la Ligue 1, por un total de 34 jornadas. El principal cambio estaría dado por la introducción de cruces mata-mata al cierre de lo que pasaría a ser la fase regular del campeonato.

“Se elegirá al futuro campeón tras un minitorneo con partidos eliminatorios donde podrían enfrentarse los cuatro primeros, con semifinales y una final”, escribió el matutino sobre la idea que se plantea en el seno de la principal categoría, y que estaría enfocada en darle “más emoción” a la definición. Una modalidad parecida a la que se instrumenta en el fútbol femenino de Francia o en el Top 14 de rugby; en este último clasifican los seis primeros a la siguiente fase.

En la publicación manifestaron que el producto quedó “muy devaluado” en los últimos cuatro años por varias razones y se pensó esta estrategia, que fue bien recibida, pero hay un actor que podría pararse en la vereda opuesta: “No es seguro que esto sea visto con buenos ojos por el PSG”. Se le agregaría una serie de partidos más bajo un esquema de eliminación directa en una agenda ya de por sí apretada, y en la que generalmente protagoniza los campeonatos internacionales, como en esta oportunidad, que jugará ante Inter por la final de la Champions League.

Otra de las variables analizadas es la reincorporación de la Copa de la Liga, que se había extinguido hace unos años para aligerar el calendario, pero ahora tendría un mayor eco en los clubes que no juegan torneos continentales, tanto de la Primera como de la Segunda División. “Ha llenado algunas semanas y ha generado ingresos”, le confió un DT de la Ligue 1 al portal local.

Esto se enmarca en una profunda reestructuración del fútbol francés, que incluiría la desaparición de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su actual conformación y la absorción de algunas funciones por parte de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). “He observado que la crisis actual es importante y estructural. Y como no era fácil conseguir un diálogo dentro de la Liga, tomé la iniciativa”, declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF.

En este sentido, agregó: “La Federación tendrá una participación preferente que le permitirá ser garante del interés general, con derecho a veto, por ejemplo, sobre el formato de la competición, el número de ascensos y descensos. La FFF también ejercerá acciones regulatorias. De este modo, un cierto número de competencias que son responsabilidad de la LFP pasarán a ser transferidas a la Federación. Pienso en particular en el DNCG (Departamento Nacional de Control de Gestión)”.

Su plan incluye la iniciativa de crear una empresa comercial que estará administrada por un CEO “reclutado por los clubes, empleado y revocable ad nutum (inmediatamente)”, según menciona Diallo. Una propuesta con aroma inglés: “Es una especie de Premier League francesa. Es Premier League porque es una sociedad de clubes que organiza un campeonato. Pero es a la francesa, porque quiero que se preserven las particularidades deportivas y culturales de Francia. No es solo una copia de la Premier League inglesa”.

PSG se consagró campeón de la presente Ligue 1 con seis jornadas de antelación, logró 81 de 99 puntos posibles, es el equipo más goleador (89) con amplia diferencia sobre el escolta Olympique de Marsella (70), ganó 25 partidos, empató 6 y perdió 2, aunque esas caídas se registraron después de la coronación. Este sábado cerrará el fixture contra Auxerre en el Parque de los Príncipes y se preparará para la final del 31 de mayo en el Allianz Arena de Alemania contra Inter de Italia.