Ligue 1: en el debut de Messi, PSG venció al Reims con goles de Kylian Mbappé y se afirmó en la punta

Fue un día histórico en el fútbol internacional: Lionel Messi hizo su debut absoluto con la camiseta del PSG de Francia, club al que llegó luego de 21 años en el Barcelona. El estreno terminó con una sonrisa, ya que el equipo que dirige Mauricio Pochettino se alzó con la victoria por 2-0 en su visita al Reims por la cuarta fecha de la Ligue 1. Los dos goles de Kylian Mbappé, que en las próximas horas podría fichar por el Real Madrid, le permitieron al elenco parisino quedar en lo más alto de la tabla de posiciones en soledad.

En cuanto los equipos saltaron al campo de juego, todas las cámaras se fueron hacia la posición de Messi, que se ubicó en el banco de suplentes al lado de su amigo Leandro Paredes y siguió atento todas las acciones de un partido en el cual el PSG se tomó cerca de un cuarto de hora para entrar en ritmo.

Reims estuvo lejos de salir a defenderse y hasta generó alguna llegada peligrosa en los primeros instantes del juego. Sin embargo, el elenco parisino hizo pesar su jerarquía y, a los 9 minutos, se acercó con una acción en la que Kylian Mbappé recibió la pelota en el área, giró con enorme calidad y sacó un disparo apenas desviado. Fue el primer aviso.

Sobre los 15, apareció una de las fórmulas ganadoras del PSG: Ángel Di María mandó un gran centro desde la derecha y por el área chica apareció Kylian Mbappé para conectar un cabezazo goleador que decretó el 1-0 para los dirigidos por Mauricio Pochettino.

Tras el gol, la visita pudo adueñarse del dominio del encuentro y logró imponer sus intenciones. Sin embargo, no tuvo poder de fuego y sufrió algún sobresalto en su propio arco. El Reims estuvo cerca del empate con un remate cruzado de Ilan Kebbal que mereció una intervención de Keylor Navas y, minutos después, volvió a acercarse con un gran disparo de media distancia de Moreto Cassama que se fue apenas al lado del ángulo superior derecho del costarricense.

No fue un buen arranque para el PSG en la segunda parte, mientras Messi seguía viendo las acciones desde el banco, y el Reims se animó a ir en busca de la igualdad. Casi la logra sobre los ocho minutos, cuando Marshall Munetsi mandó la pelota al fondo de la red, pero el árbitro anuló la conquista a instancia del VAR. La tecnología determinó que el nacido en Zimbabwe había sacado ventaja de una posición adelantada para ir en busca del rebote luego del cabezazo de un compañero en el área.

La segunda conquista para el PSG llegó sobre los 62′. Luego de una gran corrida por la derecha, Achraf Hakimi mandó el centro por lo bajo y por el segundo palo apareció Mbappé. El delantero no falló y marcó su segundo tanto de la tarde.

Mientras los jugadores del elenco parisino destejaban, de otro lado de la línea de cal se estaba produciendo un momento histórico: Pochettino le daba indicaciones a Messi, quien ya se había sacado la pechera y se preparaba para entrar. Tan solo dos minutos después, la Pulga reemplazó a su amigo Neymar y así selló su debut con la camiseta del PSG, luego de haber vestido durante 21 años la del Barcelona.

Ya con el rosarino en cancha y posicionado por el centro del ataque de su equipo, el partido se volvió altamente friccionado y cortado. Leo incluso fue víctima del juego brusco en dos oportunidades. Más allá de algún intento de conexión con Mbappé, fueron escasas las oportunidades que el argentino encontró para entrar en juego y dar rienda suelta a todo su potencial.

En un cierre muy físico y casi sin espacios para la construcción de juego asociado, Reims gastó sus últimos cartuchos pero se fue en cero. PSG selló su triunfo y lleva una estadística perfecta en lo que va del torneo francés, con cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones. Los de Pochettino lideran la tabla de posiciones con 12 unidades y le sacan dos de diferencia al escolta, que es el Angers.

En la próxima fecha, a disputarse recién el 11 de septiembre luego de la ventana internacional por las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, el equipo parisino recibirá al Clermont y se espera que allí Messi haga su presentación ante su público en el Parque de los Príncipes.

