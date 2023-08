Linda Peretz habló del ingreso de Jorge Martínez a la Casa del Teatro: «Se lo curó, se lo bañó y se lo mimó»

A los 76 años, Jorge Martínez está viviendo en la Casa del Teatro, donde funciona una residencia para actores jubilados con problemas económicos y de salud. Este caso ocurre con muchos artistas que ya no pueden trabajar y necesitan un lugar donde vivir y comer.

En el ciclo Intrusos (América), el periodista Alejandro Guatti fue hasta la Casa del Teatro para mostrar cómo viven los artistas y entrevistó a Linda Peretz, quien se encarga de administrar este lugar en el que también funciona una sala teatral y un comercio en el que venden ropa donada por figuras del espectáculo.

“Estamos mal de plata, no tenemos plata líquida, nos cortaron el gas”, aseguró la actriz sobre el duro momento que están pasando. “Tenemos un déficit de 2 millones de pesos por mes”, agregó la artista y pidió por favor al público que colabore para sostener esta residencia.

En diálogo con la conductora Flor de la V, Linda explicó: “La Casa del Teatro es una bendición, pueden venir quienes tengan una vinculación con el trabajo artístico. Hay ciertos requisitos, tenés que tener cierta edad, no tener propiedades, etc. Pero por sobre todas las cosas, los cuidamos”.

Además, se refirió a Jorge Martínez: “Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”. Luego, contó que tienen más de 30 socios que reciben asistencia todos los días.

Por otra parte, en el ciclo Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por Net, pasaron un audio del actor hablando su situación actual. “Tengo 17 llamados, y 17 notas pendientes. Y no hago notas, porque si hago una tengo que hacer las otras 16 restantes”, fue lo primero que indicó Martínez.

“Estoy bien, estoy bien de salud. Estoy bárbaro. No tengo problemas económicos ni de salud. Así que estoy bien. Gracias, agradezco la gentileza”, dijo el actor que es padre de Natalia y Agatha, de su relación con Graciela Gramajo, y de Emiliano, de su matrimonio con Jeannette Tití Rodríguez.

Días atrás, el periodista Marcelo Polino quien en Polémica en el bar dio la información del duro presente que atravesaba Jorge Martínez. “Es un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años. Está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, indicó el periodista en el ciclo que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América.

Sus palabras fueron en referencia al caso del actor Pablo Alarcón, quien está trabajando a la gorra en una plaza de Recoleta “para poder vivir”, según dijo en entrevistas. “Esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida. Te confieso: no necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir. Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, había contado su colega en una entrevista reciente.

