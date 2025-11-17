Línea de Prevención del Suicidio y Deuda en Salud Mental Provincial

La reciente puesta en marcha y el impacto de la Línea de Prevención del Suicidio en la provincia, con más de “370 llamados atendidos en tan solo dos meses” de operación, ha catalizado el debate sobre el estado de la salud mental. Este tema fue abordado en el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 con la Lic. Jessica Muller, psicóloga y “Presidenta de la Asociación LIBELLA”, quien ofreció un análisis detallado sobre los logros tangibles y las “carencias estructurales” que aún enfrenta el sistema de salud.

La Concreción de un Anhelo: Un 0800 Propio y su Impacto Inmediato

El anuncio realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano sobre las 370 llamadas ha sido recibido con “inmensa alegría” por la Fundación Libella, que ha impulsado esta política durante años. La Lic. Muller enfatizó que este servicio era una “necesidad imperante” en la provincia, cuya materialización fue posible gracias a la aprobación de la ley correspondiente el año pasado.

“Me alegra un montón. La realidad es que necesitábamos este número en la provincia… Lo venimos pidiendo hace bastante tiempo”, afirmó Muller.

La “ventaja sustancial” de la línea provincial, a diferencia de apoyarse en 0800 de otras jurisdicciones, radica en la especialización y la capacidad de acción inmediata. El servicio está dotado de “profesionales excelentes” —como la Lic. Andrea V. mencionada— que no solo brindan contención, sino que están “dentro del sistema” para:

Activación de Emergencias: Tienen la potestad de “activar el envío de la ambulancia” del SIPEC (Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes) en los casos de riesgo inminente.

Pueden "orientar a las familias o a las personas que llaman", facilitando una derivación más rápida al circuito de salud mental.

El Respiro del Ámbito Privado

La línea ha significado un “alivio fundamental” para los profesionales que trabajan en consultorio. Muller describió la “carga de la guardia pasiva” que soportan los psicólogos privados, quienes son contactados por sus pacientes en momentos de crisis fuera de horario.



La línea 0800 se ha integrado en el “plan de seguridad” de los pacientes con riesgo, actuando como un primer filtro de “estabilización”.

“La línea viene a resolver un montón de cosas. Yo lo llamo y lo estoy trabajando con mis pacientes que por ahí están en riesgo… Es increíble cómo empieza a articularse lo que yo siempre planteó, ¿no? Lo que debería ser en salud mental la articulación entre el público o privado”, explicó la psicóloga, destacando este avance como un modelo de “cooperación”.

El Gran Pendiente: La Difusión Sostenida y la Red Comunal

A pesar de las cifras alentadoras, la Lic. Muller fue categórica al señalar que la falta de “sostenibilidad” en la difusión es una amenaza a la accesibilidad del servicio.

“Creo que falta esa difusión en los medios oficiales todos los días tendría que promocionarse… para que más personas puedan acceder, sobre todo las del interior provincial”, subrayó.

La visibilidad debe ser constante, apareciendo en “pantallas gigantes” y “carteles” de manera ininterrumpida. La Fundación Libella ha impulsado el “desafío agendado para salvar”, una propuesta simple: que toda persona tenga el 0800 agendado en su celular.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que no solo la persona en crisis conozca el número. La línea es un recurso clave para “docentes, padre, hermano, amigo o vecino”. La llamada de un tercero, un “ser querido”, puede activar el sistema de respuesta profesional: “en caso de ser necesario las mismas activan, por ejemplo, al SIPEC que vaya al domicilio para asistir a esa persona”.

Desafíos Estructurales: El Interior y la Falta de Camas de Internación

La celebración del 0800 no debe opacar la “urgencia” de abordar las carencias estructurales.

El Abandono del Interior Provincial

El “interior sigue siendo un desafío gigante” en términos de equidad en la atención. La Lic. Muller propuso una solución concreta: la creación de “equipos itinerantes”.

“Si tuviéramos este equipo que recorre el interior del (sic) porque hay muchas localidades del interior que aún no cuentan con psicólogos en la comunidad o no cuentan con psicólogos en el privado, pero no en el público”.

Este equipo interdisciplinario (psiquiatra, psicólogo, trabajador social) debe tener la misión no solo de “estabilizar” al paciente, sino de establecer un “esquema de tratamiento” y una “red de contención” que involucre a la familia, vecinos o instituciones locales (como la iglesia o comedores).

La Crisis de las Camas Hospitalarias

El segundo gran cuello de botella es la falta de camas para urgencias y prolongadas.

“Siento que para el próximo logro puede ser que pase mucho tiempo y con la salud mental, los tiempos se apremian y deberíamos ir más rápido, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cama para urgencias de salud mental en el hospital central”.

Muller refutó las defensas que señalan la disponibilidad de camas en centros como el IES o el interdistrital, argumentando que las atenciones son “muy breves”, con pacientes descompensados siendo dados de alta en “menos de 3 horas”. Los cuadros de salud mental a menudo requieren evaluación y estabilización de “48 o 72 horas”, o incluso una internación más larga. “La urgencia de salud mental deberíamos poder resolverlo con mayor facilidad”, concluyó, señalando la necesidad de que “todos los hospitales” cuenten con más infraestructura para este fin.

El Nudo del Privado: Módulos de Urgencia y Honorarios Dignos

El panorama del ámbito privado es igualmente complejo, confirmando que la provincia “no cuenta con urgencias de salud mental” en clínicas y sanatorios. La persona con obra social o prepaga, en una situación de crisis, debe recurrir “sí o sí a lo público”, específicamente al Hospital Central.

“Eso es una materia pendiente, muy muy buena pregunta porque muchas veces las personas ante esta situación, que por ahí cuentan con una prepaga, asisten a los sanatorios privados y la realidad es que dentro del sistema privado no hay urgencias de salud mental por un montón de motivos, ¿no? Primero que no hay módulos dentro de las regulaciones de las obras sociales para urgencias de salud mental”.

La Lic. Muller está trabajando activamente para gestionar la “creación de un módulo” de facturación con la Superintendencia de Servicios de Salud a nivel nacional.

Finalmente, destacó el problema de los honorarios: el “mínimo ético de la consulta psicológica está 32.000 pesos y el IASEP se paga 6.200 pesos al profesional”. Esta disparidad impacta en la calidad y disponibilidad de los profesionales en el ámbito privado, lo que presiona aún más al sector público.

“Creo que todo eso termina de cantando en la parte pública porque no consiguen psicólogos, que puedan trabajar con esa obra social, pero bueno, de todos modos, insisto, hay muchas cosas por hacer”.

Recordatorio Vital y Mensaje Final

La Lic. Jessica Muller cerró la entrevista reiterando la necesidad de que la comunidad agende la línea gratuita de asistencia profesional:

0800 888 3364

La línea de crisis representa un paso firme en la dirección correcta, aunque el camino hacia una “protección de la salud mental” plena requiere la creación de un verdadero “Plan Provincial” que articule activamente a todos los actores: gobierno, instituciones de la sociedad civil, fundaciones y, de manera crucial, a los “usuarios y familiares de servicios de salud mental”.