Lionel Messi aceptó la propuesta de Scaloni y no jugará la doble fecha de Eliminatorias

Hace pocos días, el entrenador del combinado nacional se comunicó telefónicamente con el capitán y le dio la opción de no citarlo para los partidos frente a Chile en Calama y Colombia en Córdoba. No quieren exigirlo después del Covid-19 ni tensar la relación con PSG. El astro argentino decidió bajarse de la convocatoria.

Lionel Scaloni le ofreció a Messi no disputar la próxima doble fecha de Eliminatorias con el objetivo de no exigirlo físicamente después de contraer coronavirus ni tensar la relación con la dirigencia y el cuerpo técnico del PSG. Es por eso que el astro argentino decidió bajarse de la convocatoria, por decisión propia.

Tras regresar a París con el negativo de Covid-19, en el PSG esperaban que Scaloni no lo cite para la doble fecha de Eliminatorias, más aún considerando que no disputó ningún partido con el equipo parisino en 2022.

En Francia argumentaban que Argentina ya está clasificada a Qatar 2022 y sumar kilómetros de viajes más el desgaste físico que generan los partidos de Eliminatorias, el astro no iba a terminar de recuperarse de la mejor forma física. Es preciso mencionar que en febrero se juegan los octavos de final de la Champions League, principal gran desafío del club para este 2022.

En este sentido, Lionel Scaloni no sólo que no quieren exigirlo después del Covid 19, sino que busca no tensar la relación con PSG en la previa del Mundial de Qatar. Según pudo saber Doble Amarilla, la decisión final la tomó, exclusivamente, el astro argentino puertas para adentro.

¿Cómo afecta a la Selección la decisión de la Unión Europea de remover a la Argentina de los países seguros para viajar?

La Unión Europea (UE) decidió remover a la Argentina de la lista de países desde los que se podía viajar sin restricciones, según informó a través de un comunicado de prensa.

“Tras una revisión en el marco del levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”, se detalla en el comunicado oficial.

En la cuenta oficial de la Unión Europea, reconocen que «debido a la situación epidemiológica, tras una decisión del Consejo de la UE de hoy, las condiciones para viajar, desde Argentina, a los diferentes países de la Unión Europea podrían cambiar (testeo, cuarentena, tipo de vacuna, etc)».

Es preciso mencionar que Argentina había ingresado a la nómina de países seguros el pasado 29 de octubre, pero el aumento de los contagios cambió la situación. El Consejo de la UE evalúa todas las semanas la situación epidemiológica y la respuesta general al Covid-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles en cada país.

El total de infectados desde marzo de 2020 asciende a 7.094.865 y son 118.040 las víctimas fatales del virus. Desde que se declaró la emergencia sanitaria se realizaron 30.511.664 test.

Esta medida implicará para los países miembros de la UE podrán solicitar, según dispongan, diferentes condiciones de ingreso a su territorio de las personas procedentes de Argentina, por lo que cada uno de los convocados por Scaloni deberá cumplir con los requisitos correspondientes para el regreso tras disputar las Eliminatorias, según el país en el que residan.

El arranque de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas será ante Chile en Calama el 27 de enero y frente a Colombia en Córdoba el 1º de febrero. Si bien Argentina ya cuenta con el pasaje para el próximo mundial de Qatar 2022, el entrenador argentino sigue eligiendo jugadores para encontrar el mejor plantel de cara a la cita mundialista. La lista final saldrá entre martes y miércoles.

Tal como viene contando este medio, la FIFA mantiene como política activa instar a la vacunación de los futbolistas. Incluso, el organismo celebró la decisión de Gran Bretaña de liberar a los jugadores vacunados para las Eliminatorias, sobre el cierre del 2021. «La FIFA acoge con satisfacción la decisión del Gobierno del Reino Unido de conceder a los jugadores vacunados con pauta completa la oportunidad de representar a sus países en los próximos partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA y regresar de un país de la lista roja respetando unas condiciones de cuarentena hechas a medida», detallaron en el comunicado.

«Animamos a vacunarse contra la COVID-19 y respaldamos la posición de la Organización Mundial de la Salud: un acceso seguro, justo y equitativo es crucial en todos los países. Los jugadores no deben gozar de un acceso prioritario a las vacunas», aseguró la entidad de Zurich.

