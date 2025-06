Lionel Messi analiza jugar en otro equipo los seis meses previos al Mundial de 2026

El periodista Esteban Edul lo adelantó tras mantener diálogo con su entorno.

Lionel Messi finalizó su participación en el Mundial de Clubes con Inter Miami, eliminado por la derrota 4-0 sufrida ante PSG en octavos de final. Más allá de lo lejos que estuvo el equipo que conduce Javier Mascherano de competir de igual a igual con el flamante campeón de la Champions League, también gran candidato a quedarse con el título en el certamen FIFA, sí probó durante la fase de grupos estar a la altura del torneo, derrotando al Porto y empatando ante Al Ahly y Palmeiras.

Lo que sigue para Las Garzas es volver a poner el chip en la MLS, competencia que lo recibirá de regreso el próximo 5 de julio visitando al Montreal Impact y en la que es importante volver a recuperar el terreno perdido en los meses previos al Mundial de Clubes, pues una seguidilla de malos resultados lo relegó a la sexta posición de la Conferencia Este.

La presente temporada podría ser la última de Lionel Messi en Inter Miami, pues su contrato finaliza en diciembre de este año y además comenzará a regir desde este primero de julio la posibilidad de negociar como agente libre con cualquier club y firmar un preacuerdo para sumarse a sus filas en 2026.

Esta opción no está descartada por el astro argentino según avanzó en ESPN el periodista Esteban Edul luego de asegurar haber mantenido conversaciones con su entorno. “Alguien cercano a él y su familia el viernes me dijo que tiene pensado jugar en otro lado los seis meses previos al Mundial. O sea, desde enero hasta mediados de año”, explicó.

Y agregó: “Él en su momento tenía arreglada la continuidad y eso se frenó. Hay mucho tiempo para que se resuelva, pero es una pequeña alarma que prendo respecto a lo que puede llegar a ser su futuro si los seis meses previos al Mundial los quiere jugar en un lugar más competitivo. Se me ocurre Newell’s o Barcelona porque no lo imagino viviendo en otro lado“.