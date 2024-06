Lionel Messi: «Creo que va a ser una Copa América muy igualada».

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, palpitó la Copa América de Estados Unidos, marcando al conjunto campeón del mundo como uno de los grandes candidatos.

«Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato, sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata, igual que Brasil, y más en esta Copa América», señaló el futbolista de Inter Miami en diálogo con Infobae.

Y completó: «Pero creo que hoy por hoy las Selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada».

La base de entrenamientos de la Albiceleste en Miami, ciudad en la que Messi juega actualmente, le concede una situación que describe como «rara», ya que durante esta semana entrena y luego está con la familia e, incluso, duerme en su casa, para volver a la mañana siguiente al complejo de la AFA. «Es hasta el viernes nomás. Ahora el viernes ya arrancamos y ya no podemos salir más. Ya viajamos a Chicago, jugamos los amistosos, volvemos y ya estamos adentro», señala el 10.

Una de las 14 sedes del certamen continental será, justamente, Miami. Y Messi se refirió a las cálidas temperaturas de la ciudad ubicada al sur de Florida: «Los partidos que se juegan acá van a ser diferentes porque el clima cambia muchísimo, mucho calor, mucha humedad. Pero bueno, nosotros en el grupo tenemos uno solo en Miami, que es el tercero, y después si seguimos pasando y si Dios quiere llegamos a la final, hasta la final no volvés».

«Después, en otro lado, no creo que haga tanto calor como hace acá en Miami. Nosotros en 2016 jugamos la Copa América acá en Estados Unidos y la verdad es que fue espectacular. La pasamos bien, hicimos una gran Copa América, más allá de haber perdido la final de esa época, pero fue muy lindo», agregó.

Respecto a su presente en la Selección Argentina, Messi reconoció que «obviamente al haber ganado y conseguido todo los objetivos, se vive diferente, con otra tranquilidad». «Todo lo que rodea se vive también de otra manera, si bien he pasado épocas buenísimas con la Selección, porque he tenido procesos desde el 2014, incluyendo el Mundial, donde teníamos un grupo espectacular y también la pasamos bien. 2015 y 2016 en la Copa América también», afirmó.

«Y pasa una cosa que solo pasa en Argentina. Es un grupo golpeado por no haber ganado campeonatos y criticado por haber llegado a finales pero no haber sido campeones, creo que fue algo grandioso haber jugado final del Mundial, final de Copa América dos veces seguidas y por no haber ganado el trato que tuvo esa generación, ¿no? Pero más allá de eso tuvimos un grupo espectacular, en el cual la pasábamos bien, pero el hecho de haber ganado, obviamente, como te decía antes, te da un plus», señaló el ex Barcelona y PSG.

Sobre las críticas despiadadas que sufrió esa generación, Messi indicó que «siempre fue indiferente a todo eso», pero aclaró que «la pasó mal y sufrió por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, con muchas mentiras e inventos malintencionados».

«Yo intentaba no darle bola, pero creo que los que más sufren son la familia, los que están cerca de uno, que miran y consumen todo y tienen la bronca, la impotencia, el querer reaccionar, decir algo. Pero bueno, también creo que era una época en la Selección que vendía mucho todo eso. El criticar, el matar. Que parecía que querían que a la Selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocidos. Yo creo que hoy el momento es otro y el periodismo hacia la Selección cambió mucho también. Antes de empezar a ganar había cambiado y cuando ganás, obviamente mucho más», completó el ocho veces mejor jugador del mundo.