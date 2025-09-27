Lionel Messi: doblete y asistencia para llevar a Inter Miami a los playoffs

El 10 otra vez la rompió y el equipo de Mascherano, que goleó 4-0 al New York City, aseguró su lugar en la próxima fase de la MLS.

El primer paso fue dado. El objetivo inicial que tenía Inter Miami en la temporada de MLS lo consiguió en la icónica New York. Hasta allí viajó Leo Messi para abrochar el pase a los playoffs de la liga de Estados Unidos. Su equipo necesitaba sumar ante el NY para sacar boleto a la postemporada y terminó goleando. Otra vez, como casi siempre, el 10 brilló para tener otro partido mágico. Venía de hacer un doblete y una asistencia ante el DC United y repitió la misma performance.

El gran partido que

hizo Messi en New York

Dos golazos, un pase mágico a Baltasar Rodríguez y hasta el handicap de no querer patear un penal. Lo mismo había pasado la última vez. Fueron dos juegos calcados. En el anterior le había dejado un penal (fallado) a Silvetti. Ayer, en su vuelta, lo pateó y convirtió Luis Suárez. Potencialmente, el mejor del mundo pudo haber hecho dos tripletes seguidos, pero su generosidad va por delante de su ego. Por eso es el más grande.

No había arrancado fácil la visita del equipo de Mascherano. El primero tiempo había sido muy disputado. Hasta los 44’, la más clara había sido un mano a mano fallado por Fernández Mercau para el local, que también contó desde el arranque con Maxi Moralez y Ojeda. Parecía que se iban al descanso sin goles, pero apareció el 10 por primera vez. Pasó largo desde el centro para Baltasar, quien en posición de nueve definió con el pie derecho abierto para el 1-0. Inter empezaba a asegurar anticipadamente su presencia en playoffs.

El show se daría en el segundo tiempo. Bajo una intensa lluvia, para darle todavía más dificultad física al partido, Messi hizo de todo. El 2-0 fue con una exquisita definición picando la pelota ante la salida del arquero. Genial. El tercero, el penal que le dejó al uruguayo. Y el 4-0 pareció del Leo de Barcelona. A pura velocidad se metió al área, les ganó a los defensores y definió cruzado de derecha. Ese pique lo hizo a los 86 minutos, para dejar en claro que físicamente está de 10.¡Vamos!