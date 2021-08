Lionel Messi en el PSG: “Estoy muy feliz, con muchísimas ganas e ilusión”

Compartir

“Quiero seguir creciendo, dando nuevos pasos y ganando títulos. Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente. Estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera”, dijo el astro argentino en una conferencia de prensa, acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi.

El astro argentino Lionel Messi fue presentado oficialmente este miércoles como jugador del París Saint Germain (PSG) de Francia, en una conferencia de prensa celebrada en el estadio Parque de los Príncipes de la capital gala, en la que aseguro “sentirse muy feliz” y con “enormes ganas e ilusión para comenzar los entrenamientos” junto a sus compañeros en esta nueva etapa de su extraordinaria carrera.

“Estoy muy feliz, mi salida del Barcelona fue dura, fueron muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Tengo muchísimas ganas e ilusión”, subrayó el astro argentino en una conferencia de prensa que ofreció en el estadio Parque de Los Príncipes, acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi, y ante una presencia multitudinaria de medios de comunicación internacional.

Messi, nacido en Rosario hace 34 años y flamante campeón de la Copa América con el seleccionado de la Argentina, acudió a su presentación oficial junto a su esposa Antonella Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio: Thiago, Mateo y Ciro, más su padre y representante Jorge Messi.

La conferencia a las 11.08 de París (6.08 de Argentina) comenzó ante una presencia multitudinaria de medios de comunicación internacional y las respuesta de Messi y Al-Khelaïfi fueron traducidas al español, Inglés y francés.

La negociaciones para sumarse al PSG tras su salida del Barcelona se produjeron de manera veloz y Messi se refirió a ello “le doy gracias a Leonardo (brasileño y manager deportivo del club) por como me trataron desde el primer día luego que de que surgió el comunicado oficial dal Barcelona. Todos se arregló fácil, no era sencillo. Ahora estoy feliz, ilusionado y con ganas, con deseos de seguir ganando”,

En sus primeras horas en tierra francesa Messi recibió muchas muestras de cariño y devoción por parte de los hinchas del PSG e incluso de quienes no lo son y el multicampeón se refirió a ello.

“Le doy gracias a la gente de París, fue sorprendente mi llegada, el trato, el recibimiento, vamos a disfrutar de este tiempo juntos. La gente me saluda por la calle, ya vamos a tener contacto en la ciudad y a disfrutar mucho con un año extraordinario para ellos y nosotros nivel deportivo”, afirmó.

No es un trámite sencillo cambiar de país, de costumbre e idioma, por ese desafío también prevaleció a la hora de la elección por parte del mejor jugador del mundo: “Yo pedí que mi familia estuviera bien, que pudiera adaptarse a la ciudad, al país, es una experiencia nueva y estoy preparado y con ganas. Tengo compañeros y amigos en el vestuario y me facilitarán acostumbrarme rápido a todo. Estoy ilusionado, con deseos de entrenar, tener contacto con ellos, jugar y arrancar. Estoy preparado a nivel deportivo y personal. La ciudad es hermosa, espectacular y la vamos a disfrutar”.

“Quiero seguir creciendo, dando nuevos pasos y ganando títulos. Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente, estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera”, añadió el crack rosarino.

Messi, quien lucirá la camiseta con el número 30 en la espalda, se mostró de muy buen humor y siempre sonriente, en una imagen diametralmente opuesta a la del domingo pasado cuando anunció su salida del Barcelona envuelto en lágrimas y con su rostro apesadumbrado.

