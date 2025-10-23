Lionel Messi renovó con Inter Miami: «Estoy muy contento de seguir aquí»

Lionel Messi seguirá vestido con la camiseta del Inter Miami: renovó su contrato con la entidad que milita en la MLS según se pudo ver en un video que se difundió el club desde las obras que se realizan en el Miami Freedom Park Stadium, el recinto que se convertirá en la nueva casa de las Garzas a partir del 2026. El nuevo vínculo será hasta 2028.

La filmación que difundió el combinado rosa en sus redes sociales bajo el título “está en casa” mostró al futbolista argentino de 38 años vestido con un elegante traje marrón mientras firmaba un contrato en medio de la construcción del flamante estadio que reemplazará al actual Chase Stadium. “Freedom 10 dream”, es la placa que aparece en el final. En Instagram, la cuenta oficial de la MLS en español firmó entre los comentarios: “Leo se queda en nuestra liga”.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó el argentino desde el nuevo estadio.

Por su parte, Jorge Mas, presidente de la franquicia, esbozó: “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”.

El ex futbolista David Beckham, copropietario del equipo, se mostró en la misma línea al afirmar “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y sigue con ganas de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de tener un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el deporte en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”.

El perfil del torneo norteamericano también realizó un posteo para anunciar que Messi e Inter Miami acordaron “una extensión de contrato” aunque hasta el momento no se informó la fecha de finalización.

Tras su extensa estadía en Barcelona y un breve paso por el fútbol francés con la camiseta del París Saint Germain, Leo desembarcó en Miami a mediados del 2023 y firmó un contrato que se extendía hasta diciembre de este año. Desde entonces, el capitán de la selección argentina sumó 71 goles y 36 asistencias en las 82 presentaciones oficiales que contabilizó con Inter Miami, teniendo en cuenta que ganó la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.

Messi seguirá en el fútbol de Estados Unidos con la intención también de engrosar sus impactantes estadísticas personales que hoy lo tienen con 889 goles y 399 asistencias sumando los 1130 partidos oficiales que disputó a lo largo de su trayectoria. Este viernes, el equipo que dirige Javier Mascherano disputará la ida de la primera ronda de la fase de playoffs contra Nashville con el fin de pelear por el boleto a las semifinales de Conferencia.

“Cuando Lionel Messi eligió la MLS como su liga preferida, marcó un antes y un después, no solo para el Inter Miami, sino para todo nuestro deporte en Norteamérica. Desde entonces, hemos presenciado algo verdaderamente histórico: el mejor jugador de todos los tiempos ha atraído la atención mundial hacia nuestra liga. Estamos encantados de que Leo haya decidido quedarse y continuar su carrera en el Inter Miami”, comentó Don Garber, comisionado de la MLS.

«Él está, ¿y tú?», el otro posteo que compartió Inter Miami promocionando la inauguración del nuevo estadio que abrirá sus puertas en 2026

Vale destacar que el rosarino fue la gran estrella de los comandados por Javier Mascherano durante esta temporada, al conquistar la Bota de Oro con 29 goles en 28 partidos en la Fase Regular de la Major League Soccer (cinco más que Sam Surridge -Nashville SC- y Denis Bouanga -Los Angeles FC-, sus más inmediatos perseguidores). Como si fuese poco, también fue el segundo máximo asistidor de la competencia con 16, a una de Anders Dreyer, del San Diego FC. La temporada pasada fue nombrado MVP de la liga después de llevar a Miami a una temporada regular récord y, gracias a estos impactantes números, se espera que sea nuevamente elegido como el mejor del torneo, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas.

Previo al arribo de Messi, Inter Miami reportó ingresos de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022, según datos del propio club. En 2023, las ganancias aumentaron a un rango de 120 a 130 millones de dólares, y para este año se estima que el club alcanzará cerca de 300 millones de dólares. La participación en la MLS, los precios de las entradas para los partidos de Inter Miami tanto de local como de visitante, los contratos de patrocinio y las ventas de merchandising han registrado un crecimiento notable tras la incorporación de la Pulga al equipo.