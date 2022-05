Lionel Messi reveló por primera vez cómo fue que planeó el homenaje a Diego Maradona con la camiseta de Newell’s

Compartir

Linkedin Print

“Hasta siempre, Diego”. Esas fueron las palabras dedicadas de Lionel Messi para con Diego Armando Maradona cuando el ídolo popular murió a los 60 años. La partida de la leyenda mundial golpeó sensiblemente al astro rosarino, quien le rindió un homenaje al Diez con la camiseta de Newell’s cuando todavía defendía la camiseta del Barcelona.

No fue una ofrenda más la que le hizo Leo al Diez. El conjunto catalán ya había tenido un gesto de reconocimiento para con el campeón del mundo de 1986 en la previa del duelo ante el Osasuna en 2020 por La Liga. Escueto, sí. Pero durante el minuto de silencio realizado en el Camp Nou, mientras la ‘10′ de un joven Maradona que vistió la casaca culé entre 1982 y 1984 descasaba en la mitad del círculo central, Messi se mostró muy emocionado. Sin embargo, el capitán del Barça merecía rendirle un tributo personal al nacido en Fiorito. Y así fue.

Durante aquel el partido, Messi fue la figura excluyente de punta a punta. Se lo notó metido, concentrado y de gran participación. Pese a todo esto, la Pulga no había tenido la oportunidad de anotar. Tuvo que esperar recién hasta el minuto 73, cuando su elenco ya ganaba 3-0 para poner la frutilla del postre y emocionar a propios y extraños con su gesto. Leo recibió la pelota en tres cuartos de cancha y encaró, como acostumbra, de izquierda a derecha. Dejó en el camino a dos defensores, bordeando la línea horizontal del área, y una vez que encontró espacio para el disparó remató de zurda con dirección al ángulo superior opuesto. Un golazo.

Claro que a la obra de arte aún le faltaba su pincelazo final. Después de abrazarse con sus compañeros, Messi se quedó solo en el campo rival y se quitó la ‘10′ blaugrana para enseñar la ‘10′ de la Lepra rosarina. Esa misma que utilizó Diego entre 1993 y 1994 cuando fue jugador de Newell’s.

Poco más de dos años más tarde de la mítica escena en Cataluña, la Pulga repasó cómo fue que planeó el homenaje hacia el Pibe de Oro. En una entrevista brindad a TyC Sports, el actual delantero del PSG reveló detalles desconocidos de su idea. “El festejo lo había pensado. Estaba con Antonela y le decía que tenía que hacer algo por Diego. En el museo tenía camisetas de él y cuando fui a verlo había una puerta abierta que siempre está cerrada. En una silla estaba la 10 de Newell’s que ni me acordaba que la tenía. Eran como las 11 de la noche y fue increíble: cuando la vi, no lo dudé. Era esa”.

Los escalofríos se instalaron de inmediato en todos los televidentes que siguieron el relato de la Pulga. Así, sin que nadie sepa cómo llegó la remera rojinegra a ese lugar, el crack surgido de Rosario siguió su instinto y llevó la indumentaria leprosa hasta el territorio español. “Fue raro porque no venía haciendo muchos goles en esa época. Pasó que veníamos ganando y cuando entró me acordé en el momento de hacerle el homenaje”, subrayó.

Aquella etapa de Maradona significó la vuelta al fútbol argentino del mejor jugador de todos los tiempos. Todo un suceso para el época. Y, dato no menor, el propio Leo, con solo 6 años, estuvo presente aquella tarde del 13 de septiembre de 1993 en el Coloso del Parque, cuando Diego debutó con los colores rojinegros ante Emelec de Ecuador.

Compartir

Linkedin Print