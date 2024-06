Lionel Messi saludó a Duki antes de su histórico show en el Bernabéu

Este sábado en la noche madrileña Duki se presentó en el Santiago Bernabéu de Madrid y nadie quiere quedarse afuera de la gran cita. El nacido en Almagro es el primer artista argentino en presentarse en el estadio del Real Madrid, uno de los templos del fútbol mundial, y tanto él como sus seguidores cuentan los minutos para hacer realidad el sueño compartido.

A horas del concierto pautado para las 21.30 hora española -las 16.30 de Argentina- la productora del músico difundió un video que emocionó a todos sus seguidores. Allí, resumía su historia de vida, esa que en los últimos seis años cambió exponencialmente, saltando de las plazas de los barrios a sentar las bases de la escena urbana que domina la música actual. Y desde allí, la proyección internacional, que lo llevó a diferentes partes del mundo y a agotar las localidades en la Casa Blanca meses antes de su presentación.

Del audiovisual participaron algunas personas que forman parte del círculo íntimo del Duko, como su madre Sandra -quien protagonizó un emotivo momento durante la conferencia de prensa del jueves pasado-, o viejos compañeros del freestyle como MKS. Además, se cuelan trabajadores del estadio y aparecen figuras internacionales del deporte argentino, como los basquetbolistas Manu Ginóbili y Facundo Campazzo y ni más ni menos que Lionel Messi.

“Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical” se escucha la voz del cantante nacido como Mauro Ezequiel Lombardo, traducida en letras blancas con fondo negro, como preludio al colorido que marca el pulso de sus días en la actualidad. La capital española en plena Dukimanía, desde la estación de metro lindera al estadio hasta el propio Bernabéu, que trabaja para que todo ocurra acorde a las grandes galas.

“Oye Duko, yo no sé si tú eres consciente del tamaño de este campo”, lo advierte el canchero del verde césped. “¡Es grande en serio, eh! ratifica desde las gradas Campazzo, figura del equipo de básquet del Real Madrid y con quien el artista mantiene un vínculo, debido a su admiración por la pelota naranja.

“La verdad amigo que no lo puedo creer, pensar que este era nuestro potrero, que acá empezó todo, y ahora de repente verte jugar de titular en el Bernabéu. Qué locura”, aporta MKS desde el monumento a Simón Bolívar en el Parque Rivadavia de Buenos Aires, escenario improvisado de las batallas de gallos donde se gestaron los sueños de una generación.

La trama vuelve a la ciudad española y a las entrañas del coloso deportivo, recientemente remodelado: “Aquí grandes figuras fueron parte de la historia, estamos dejando todo listo porque ahora te toca a ti”, apunta la jefa de electricistas del recinto en el que brillaron desde Alfredo Di Stéfano y Zinedine Zidane a los Rolling Stones y Taylor Swift.

Entonces, llega el mensaje de Ginóbili: “Hola Duko querido, espero que lo puedas disfrutar enormemente. Seguí representándonos a todos los argentinos como estas haciendo hasta ahora”, dice el multicampeón con los San Antonio Spurs. “Y siempre con la familia a tu lado”, acota Sandra, en este ida y vuelta entre los íntimos y las celebridades, que explota con la aparición de Lionel Messi.

“Hola Duki, qué linda noche te espera. Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante obviamente”, dice el rosarino con algo de picardía, haciendo referencia a su pasado ilustre en el Barcelona. “Hoy vas a ser más local que nunca. Disfrutalo, que lo pases lindo y te deseo lo mejor. Abrazo, nos vemos”. Si el artista necesitaba alguna motivación extra, este video parece ser el indicado. Mientras tanto, quienes tengan el placer de verlo en vivo y tantos otros que lo sigan en las redes se sentirán, cada uno a su manera, parte de la historia.