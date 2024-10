Lionel Messi se fue emocionado después de otro show en la Selección argentina

Después de sus tres goles y las dos asistencias ante Bolivia, el crack argentino habló del cariño de la gente y pidió “disfrutar” este gran presente del campeón del mundo.

Lionel Messi se mostró exultante este martes en el Monumental tras coronar su impresionante actuación en la goleada de la Selección Argentina por 6-0 frente a Bolivia. El astro hizo hincapié en el disfrute que le genera el éxito con la Albiceleste y recibir el cariño del público, palpitó con nostalgia anticipada el incierto final de su trayectoria y avisó que mientras se sienta bien, continuará liderando el equipo.

“Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, que emociona cuando grita mi nombre… El momento que venimos pasando ya hace años y la conexión con la gente los disfrutamos todos. Nos encanta estar acá, jugar en Argentina con toda esta gente, felices por todo eso y por el triunfo también”, destacó el astro.

Sobre el futuro, Messi confesó: “La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto, me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos. Ahora me queda el final de temporada, empezar el año haciendo una buena pretemporada -el año pasado no la tuve porque tuvimos mucho viaje de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club, pero no fue una buena pretemporada-, estaba con la cabeza pensando mucho en la copa y por ahí me cuidé de más y a veces es peor. Terminar bien el año y empezar a preparar otra vez el año, ir viendo paso a paso y seguir disfrutando día a día”.

Más tarde, resumió: “Me mueve esto, disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros, a pesar de la edad cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago porque me siento cómodo, mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos disfrutando”.

De Valentín Carboni a

Nico Paz, el futuro de

la Selección según Messi

Cada vez que puede, la Pulga destaca el nivel de sus compañeros: “Hace tiempo que la Selección viene jugando de esta manera. Tenemos mucha gente que juega muy bien, que se siente cómoda jugando entre líneas con lo difícil que eso es. Hace poco se nos lesionó(Valentín) Carboni lamentablemente, que venía arrancando con nosotros, tuvo lesiones feas de rodilla y le mandamos un abrazo muy grande de todo el plantel. Hoy debutó Nico (Paz) que tiene también muchísima calidad, un chico muy joven que entiende perfectamente el juego, que está con un entrenador que es amigo, lo conozco y nos hace crecer muchísimo y ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo y podamos seguir haciendo este juego que tanto nos gusta”.

Sobre Paz, Messi se rió cuando le mencionaron que no había nacido cuando él debutó en Primera: “Lo sé, lo sé, es una locura y más allá de la edad es un jugador que tiene una cabeza impresionante, por eso está donde está y ojalá que siga creciendo y que nosotros lo podamos seguir ayudando a crecer como hizo hoy que jugó, debutó, sumó minutos, y se va a sentir cómodo también porque nosotros tenemos mucho la pelota: él creció con eso y tiene mucha calidad”.

¿Revancha para Messi

de aquel 6-1 en La Paz?

Por último, el ídolo debió responder por el fatídico encuentro de 2009 en el que la Albiceleste, con él en cancha, fue goleada por Bolivia. “Fue hace mucho tiempo, otro momento, una etapa dura para nosotros y duro el resultado, pero al siguiente fin de semana o partido de Eliminatorias siempre teníamos revancha, no nos quedamos con eso. Dolió, fue duro para Argentina, pero después de tantos años ni me acordaba de eso, fue una etapa dura y la supimos pasar también en su momento”.