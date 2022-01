Lionel Messi: su balance del año, «el virus de mierda» y su deseo para este 2022

Compartir

Sin dudas, el 2021 será un año que nunca olvidará Lionel Messi. Por primera vez en su carrera como profesional no luce la camiseta de su querido Barcelona y apostó por sumarse a la constelación de estrellas del París Saint Germain. Se sacó un gran peso de encima al ganar su primer título con la Selección Mayor de Argentina (la Copa América ante Brasil en el Maracaná) e hizo historia al ganar su séptimo Balón de Oro.

En su Rosario natal, rodeado de sus seres queridos, la Pulga utilizó su cuenta de Instagram para hacer un balance y contar sus deseos para este nuevo año. “Solo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina”, comenzó su relato.

“Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año. ¡¡¡Abrazo a todos!!!”, firmó el número ‘30′ del PSG. El argentino tiene grandes metas en el horizonte. Por un lado, intentará agigantar su legado tratando de llevar al conjunto francés a levantar su primera Champions League. Su camino no será sencillo, ya que en octavos de final deberá medirse con Real Madrid, el máximo ganador del certamen (la ida será el martes 15 de febrero en el Parque de los Príncipes, mientras que todo se definirá el miércoles 9 de marzo, en el Santiago Bernabéu).

El otro es ir en búsqueda de la ansiada Copa del Mundo, trofeo que vio muy cerca en Brasil 2014. De cara a Qatar 2022, Argentina llega como uno de los candidatos producto de su gran presente en las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni acumulan un invicto de 27 partidos (su última caída fue el 2 de julio de 2019, en la final de la Copa América).

Tras 21 años, 35 títulos, 778 partidos y 672 goles, Lionel Messi abandonó el Camp Nou. Aunque el equipo no tuvo su mejor performance, el rosarino tuvo destacadas actuaciones y terminó siendo el goleador de La Liga de España (30 tantos) y fue vital para que los azulgranas ganen la Copa del Rey.

Desde su llegada a la capital francesa, el delantero lleva disputados 16 encuentros, en los que marcó 6 goles (5 fueron en la Champions League) y brindó 5 asistencias. Además de estar entre los 16 mejores de Europa, Paris Saint Germain lidera con comodidad la Ligue 1 y este lunes enfrentará al Vannes para seguir avanzando en la Copa de Francia.

