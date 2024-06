Lionel Scaloni: «Hasta que el presidente de la AFA quiera, estaré»

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, dialogó con la prensa en Miami, donde el campeón del mundo jugará dos amistosos previos a la Copa América 2024, frente a Ecuador y Guatemala.

El oriundo de Pujato aseguró su continuidad en el seleccionado campeón del mundo, indicando que estará «hasta que el presidente de la AFA (Claudio Tapia) decida lo contrario», y se refirió al armado de la lista para el certamen continental que el equipo buscará defender en Estados Unidos, puntualizando en la baja de Paulo Dybala y las «dudas en lo físico» por algunos futbolistas.

A continuación, las mejores frases del DT de la Albiceleste:

Su continuidad en la Selección: «Lo que dije en noviembre lo sentía, lo tenía que hablar y lo tenía que sacar afuera. No había pasado un buen año a todo nivel y sentía que era el momento para parar la pelota. Hoy estoy acá y con todas las energías, cosa que en noviembre, siendo sincero, no estaba tan bien y necesitaba decirlo por el bien de todos. Creo que era justo decirlo. Estaré aca hasta que el presidente de la AFA decida lo contrario».

“Hablé con la mayoría de los chicos que estuvieron en el proceso, vienen cosas importantes y van a venir cambios, necesitaba decírselo. Es como una relación familiar que tenemos”.

La elección de 29 jugadores: «Ustedes más o menos saben que la situación de algunos jugadores no es la ideal y nos tenemos que cubrir de alguna manera para después tomar la decisión final. En algunas posiciones estamos con algunas dudas en lo físico y por eso trajimos algunos jugadores de más que nos pueden servir o hacer falta».

¿Cuándo va a dar la lista definitiva? «Todavía no puedo decir nada de la lista porque tenemos que evaluar antes a los jugadores”.

“En condiciones normales la lista hubiese sido de 26 jugadores. No hubiésemos traído más jugadores, pero cuando hay algunos que tienen problemas, esto es normal”.

“La base de la lista está,

pero tenemos que esperar”

La exclusión de Dybala: «Cuando dejás algún jugador afuera es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Pero dadas las circunstancias y las posiciones en las que teníamos algún inconveniente, decidimos hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo porque sabemos todo lo que nos dio».

«Es una lista diferente a todas. Tenemos algunos jugadores con inconvenientes y al final tenés que tomar decisiones porque tiene que ser equilibrada. No puede haber cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Es lo más feo de ser entrenador. Lo asumimos».

Los jóvenes que integran la lista: «Si están acá, están para la Selección Mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir los chicos que Masche llame. No los traemos para que rellenen. Al contrario, son chicos que creemos que se pueden quedar».

La vuelta de Rulli: «Tuvo continuidad después de la lesión. Siempre estuvo con nosotros. Ha tenido una regularidad en los últimos meses y la decisión pasa por los gustos. Se ganó estar con nosotros».

La temporada de Julián Álvarez y Lautaro Martínez: «Julián jugó sus partidos en un equipo que fue protagonista siempre. Y Lautaro fue goleador de la Serie A. Bienvenido sea. Para nosotros es muy bueno. Veremos partido a partido. Decidiremos qué es lo mejor para el equipo».

El presente de Lionel Messi: «No corresponde hablar con el Tata (Martino), tiene que utilizarlo lo que considere oportuno. Creo que lo bueno es que ha tenido continuidad, que ha jugado después de la lesión y eso es importante. Que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está pleno y ya mañana (lunes) cuando se sume, hablaremos más».

Los tiempos de preparación: “No entendemos bien el calendario que puso CONMEBOL. Tenemos jugadores que vienen de 15 días de parate, ahora hay que volver a enchufarse para el partido ante Ecuador. Es una Copa América diferente. Pensando en el bienestar de los jugadores, podemos llevarlo bien”.

Los rivales en la Copa América: “Es un grupo difícil, no hay rival fácil. Canadá tiene jugadores muy rápidos y con nuevo entrenador. A Chile, Gareca le dio su impronta. Perú con su nuevo DT cambió su forma de jugar y nos puede complicar”

“Argentina tiene la responsabilidad de jugar y ganar todos los partidos”

El futuro de Ángel Di María: “No hablé con Di María sobre si vuelve o no a Rosario Central, es una decisión muy personal. Si él decide volver, espero que lo disfrutemos”.

El recuerdo de César Luis Menotti: “Menotti nos ayudó en un momento clave, que no era fácil para nosotros. Por eso le estamos eternamente agradecido. Nos dio tranquilidad. Cada vez que hablamos, nos dio paz. Era solo escucharlo”.

“A Menotti le gustó nuestra manera de ver el fútbol, para nosotros fue una ‘esponja’”.