Lionel Scaloni: “Las condiciones no estaban dadas para que el partido se juegue”

La Selección Argentina, en su camino al Mundial de 2026, empató 1-1 con Venezuela en Maturín, en un campo de juego con muchísima agua, tras una fuerte lluvia. El partido, de la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue especial, jugado en condiciones increíbles y de eso habló Lionel Scaloni, el técnico de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América.

En este encuentro, de visitante, volvió Lionel Messi, tras la lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó un tiempo del Inter Miami y de la doble fecha anterior de las Eliminatorias.

Nicolás Otamendi, en el primer tiempo, abrió el marcador, pero no pudo mantener la Albiceleste aguantar la ventaja tomada, para quedarse con un punto. Así, le sacó ahora tres de ventaja a Colombia, su escolta en las Eliminatorias.

En conferencia de prensa, Scaloni comentó: “Es evidente que las condiciones no estaban dadas para el espectáculo, no se podía jugar. El campo de juego no reunía las condiciones necesarias para un partido así, con el nivel de dos selecciones en Eliminatorias. Sí se podía pasar para el viernes, sin problemas, porque el estado de la cancha era muy malo, había muchísima agua”.

“Tuvimos varias ocasiones claras cerca del final y ellos llegaron también. Era más para jugar largo, por la cancha”, explicó el DT ante los medios en Maturín.

“Leo Balerdi entró para ayudar a marcar en la defensa, porque ellos tenían dos delanteros. Hasta su ingreso, nunca jugamos con cinco defensores, lo hicimos con cuatro”, aclaró ante una consulta particular.

“Nos adaptamos a las condiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y el equipo compite siempre. Al final, no sé si llamarlo evolución, pero sumamos jóvenes para aportar y el equipo sigue dando pelea. Que ellos puedan sumar estando acá con nosotros es una alegría”, agregó.

“Hay que considerar las condiciones, más allá del partido de hoy, de las Eliminatorias. Nosotros nos adaptamos a todas sus dificultades. Este equipo da pelea en todos lados, pese a las ausencias y todo”, comentó.

“¿Si me gustaría enfrentar a la Vinotinto en el próximo Mundial? Me encantaría que Venezuela se clasificara para el Mundial, sobre todo por el aprecio a la gente del cuerpo técnico, se lo merecen los jugadores y la gente”, remató.