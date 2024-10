Lionel Scaloni prepara el equipo dela Selección para visitar a Venezuela

Con Lionel Messi como titular, Scaloni prepara el equipo de la Selección Argentina que enfrentará a Venezuela por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Frente a la gran cantidad de bajas en la Albiceleste el DT diagrama el posible equipo para visitar a la Vinotinto.

Diego Montoig estuvo en SportsCenter y confirmó que Gerónimo Rulli será el arquero titular ante la suspensión del Dibu Martínez.

En defensa no hay sorpresas, por lo que irá con Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Recordemos que Cuti Romero está suspendido para este primer encuentro.

En la mitad de la cancha, las dudas pasan por Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool está entrenando diferenciado y esperarán para saber si estará o no disponible.

Los otros tres jugadores en este sector del campo de juego serán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y la dura pasa por el cuarto lugar si será ocupado por Giovani Lo Celso o Leandro Paredes.

En la delantera no hay dudas y Scaloni pondría dos hombres de punta, Messi y Lautaro Martínez.

La alternativa a esto es que decida también incluir a Julián Álvarez en el once y solo juego con tres mediocampistas. Teniendo en cuenta todo esto, el probable equipo titular de Argentina sería: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso o Leandro Paredes; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Luego de enfrentar a Venezuela el jueves, Argentina recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental el martes 15 de octubre