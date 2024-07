Lisa de BLACKPINK dará su primer concierto como solista en un famoso festival de Nueva York

La reconocida artista Lisa, miembro de BLACKPINK, dará un paso importante en su carrera solista el 28 de septiembre al presentarse en el Global Citizen Festival. Este evento anual, celebrado en Central Park, Nueva York (Estados Unidos), la tendrá como quinta artista principal junto a Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll y Rauw Alejandro, en una actuación que promete ser histórica.

Hasta ahora, la estrella tailandesa solo realizó algunas apariciones en solitario, la más reciente un set de tres canciones en París en enero. Al no anunciarse planes de gira, su presencia en el cartel garantiza una gran audiencia mundial en streaming para la actuación.

Katie Hill, vicepresidenta y directora de relaciones con la música, el entretenimiento y los artistas de Global Citizen, expresó: “Estamos encantados de unir fuerzas con Lisa. Ella no solo es una artista increíble, sino también una poderosa defensora, que aprovecha su voz y su plataforma para impulsar la acción sobre algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro mundo”.

El concierto, organizado por Hugh Jackman, tendrá lugar el 28 de septiembre. Las entradas son gratuitas, aunque se pueden conseguir “tomando medidas” para promover los objetivos de Global Citizen en su aplicación o su página web. Hill imploró a los fanáticos: “Únanse a nosotros tomando medidas y juntos podremos tener un gran impacto para terminar con la pobreza extrema”.

El veloz ascenso de Lisa

Lisa, la rapera, cantante y bailarina que se ha convertido en una de las favoritas entre los fans del grupo femenino de Corea del Sur, ha tenido una buena semana con el exitoso lanzamiento internacional de “Rockstar”, su primer sencillo bajo la asociación entre RCA Records y su compañía de gestión, Lloud Co.

Según Billboard, “Rockstar” debutó en la cima de su lista Global Excl. US y se ubicó en el número 4 en el Global 200, que mide el éxito en los EE. UU. junto con todos los demás territorios del mundo. En los siete días posteriores al lanzamiento, acumuló 94,2 millones de reproducciones en los territorios que contribuyen a su lista internacional.

La letra del tema destaca su estatus de celebridad con versos que hacen alusión al lujo y su influencia mundial (“Dientes de oro sentados en el tablero, ella es una estrella de rock”, “Es una vida rápida, es una actitud”, “Cada ciudad a la que voy es mi ciudad”).

El video musical, grabado en el distrito de Yaowarat en Bangkok, presenta a Lisa realizando una coreografía con 100 bailarines tailandeses. Según la prensa local, la artista compensó a los negocios locales por el cierre de calles durante la filmación, reconociendo la importancia comercial de esta área, conocida por ser una de las zonas económicas más importantes de la ciudad y famosa por su venta de comida callejera.

Además, el clip fusiona elementos de la cultura tailandesa con una estética cyberpunk, generando un entorno visual impresionante. El vestuario y el maquillaje han recibido elogios por su innovación y estilo vanguardista.

La carrera en solitario de Lisa ya ha alcanzado importantes hitos. En 2022, se convirtió en la primera artista solista de K-pop en recibir premios en los MTV Video Music Awards y MTV Europe Music Awards por su álbum debut Lalisa.

Aunque no se ha confirmado si “Rockstar” será parte de un segundo trabajo discográfico, Lisa continúa activa en BLACKPINK, el grupo compuesto también por Jennie, Rosé y Jisoo, que el año pasado hizo historia al ser la primera agrupación femenina de K-pop en liderar el cartel de Coachella.

Por otro lado, Global Citizen aún no ha revelado todos los detalles de la transmisión en streaming del evento, pero anteriormente incluyó a iHeartMedia como el socio de audio exclusivo del concierto en Estados Unidos. Live Nation es el socio de producción, y Done and Dusted y Diversified Production Services son los productores del evento.