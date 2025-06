Lisa Manobal: la celebridad que popularizó los muñecos Labubu

Con una sonrisa aterradora y orejas de conejo, los Labubu se han posicionado actualmente como uno de los muñecos más queridos por millones de personas en el mundo. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan populares?

Lisa, integrante del grupo de BLACKPINK, ha sido acreditada por la prensa internacional como la primera celebridad en publicar acerca de estos curiosos juguetes.

Su primer posteo data de abril de 2024, en la que se le vio en un selfie posando con uno de ellos en versión gigante, pues hay modelos de diversos tamaños. Con el paso de lo meses, se convirtió en una sensación viral.

El personaje sonriente pertenece a la serie de juguetes “The Monsters”, creada por el artista hongkonés Kasing Lung, y fue presentado al mundo por primera vez en 2015. Los muñecos son comercializados por la empresa POP MART.

La tribu de los Labubu en este universo ficticio, influenciado por el folklore nórdico también está conformada por otros monstruos como Mokoko, Pato, Spooky, Tycoco y Zimomo. Este último es el líder de todos ellos y se le distingue del Labubu por tener una cola.

La afición en torno a estos artículos también se debe a su efecto sorpresa, debido a que sus modelos están ocultos en las cajas para mantener su compra al estilo aleatorio y acrecentar los deseos de coleccionarlos.

La artista tailandesa Lisa, quien debutó recientemente en la actuación con The White Lotus, es una apasionada fanática de los Labubu en todas sus formas, tamaños y colores.

“Me enteré de esto por parte de una de mis amistades más cercanas en Tailandia”, explicó la estrella de K-Pop durante una entrevista con Vanity Fair. “Y luego fui [a POP MART] y, para ser sincera, no me gustaba”.

Admitió que en un principio no quería gastar su dinero en ello, pero luego empezó tomar interés al ver cómo se agotaban. “Pensé: ‘Hmm, ¿son tan difíciles de tener? […] Tan pronto como los tuve, me volví loca. Gasté todo mi dinero“, admitió entre risas.

La intérprete de “Money” confesó que va a POP MART donde sea que esté en ese momento, sea Nueva York, Miami, París o los países asiáticos que frecuenta habitualmente como Corea del Sur y Tailandia.

En otra entrevista con Teen Vogue, Lisa volvió a mencionar la colección de Labubu, a lo que su co-estrella de The White Lotus, Tayme Thapthimthong, afirmó: “Hiciste que eso explotara”, en referencia al reciente éxito comercial de los muñecos.

Actualmente, diversas celebridades del mundo se han unido a la tendencia de estos personajes. Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham, Dua Lipa, y más figuras de alto perfil han mostrado su pasión por los Labubu al portarlos como accesorios.

¿Qué es un Labubu?

Labubu es un juguete de caja sorpresa que se caracteriza por su expresión peculiar y unas orejas similares a las de un conejo. En los últimos meses, ha generado gran atención en redes sociales.

El personaje fue creado en 2015 por el artista Kasing Lung, quien ideó una serie de libros ilustrados inspirados en la mitología nórdica. Ambientados en un mundo de fantasía, estos relatos muestran a criaturas mágicas, aunque Labubu destaca como la figura central.

Según la descripción oficial de POP MART, Labubu es un pequeño monstruo con orejas largas y puntiagudas y dientes aserrados. Esta criatura busca ayudar a los demás, aunque suele generar resultados inesperados.

Las figuras de Labubu, comercializadas por POP MART, tienen un precio inicial de 8,99 dólares. La alta demanda hace que se agoten rápidamente en tiendas físicas y virtuales.

Ante esta situación, ha surgido un mercado paralelo de productos no oficiales, apodados “Lafufu” por los seguidores, como una alternativa divertida al nombre original del juguete.