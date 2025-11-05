Lista complicada de la Selección ante Angola

Scaloni hará oficial en los próximos días los convocados para jugar en África y entrenar en España. Un top de la Scaloneta no será citado y aún falta resolver qué sucederá con los jugadores de River y Boca. ¿Y Messi?

La Selección jugará su último amistoso del 2025 el 14 de noviembre ante Angola, en Luanda. Ante diferentes contratiempos para conseguir un segundo encuentro (estaba pautado jugar en India, pero FIFA prohibe disputar en dos continentes en una misma ventana), la Scaloneta sólo tendrá acción en Africa y antes y después se darán entrenamientos en Elche, España.

El cuerpo técnico ya mandó las reservas de más de 40 futbolistas para esta gira que tendrá muchas prácticas y sólo 90′ oficiales. Pero aún algunos de esos apellidos no vieron la luz y tampoco fueron oficializados (sería el viernes), ya que falta tomar la decisión final, algo que Lionel Scaloni hará en las próximas horas.

¿Cuál es el problema? El momento del año es complejo, por algunas lesiones, porque por ejemplo la liga Argentina no frena en esta fecha FIFA y porque al no jugar dos amistosos, sino sólo uno, también es momento de que algunos jugadores (los que ya tienen su boleto asegurado para el Mundial) descansen razonando en no exponerlos.

Dibu no estará

Con este pensamiento general, el cuerpo técnico ya determinó que Emiliano Martínez no estará en la lista de convocados. Dibu llegó con lo justo por un problema muscular a los partidos de octubre en Miami y ahora es el instante que descanse. Y de paso, darle minutos a los otros arqueros que vienen siendo citados: Gerónimo Rulli y Walter Benítez pelearán el puesto para ver quién ataja con Angola. Y habrá que ver qué pasa con los futbolistas locales y si Facundo Cambeses es nuevamente llamado.

Los locales en espera

Las reservas de cuatro jugadores que actúan en el Clausura ya fueron realizadas. Entonces, la AFA cumplió con los pasos legales y ahora habrá que ver cuál es la determinación final. Técnicamente, Leandro Paredes (Boca), Marcos Acuña (River), Lautaro Rivero (River) y Facundo Cambeses (Racing) pueden ser llamados. El problema es que el fútbol argentino tendrá acción el finde que Argentina enfrentará a Angola y por eso hay dudas.

En caso de ser convocados, todos podrán estar el finde en sus equipos (Cambeses ante Defensa) y los otros tres en el Súper, ya que todos se irían tras el partido. El tema es que se perderían la última fecha del Clausura en el que Boca enfrentará a Tigre, River a Vélez y Racing a Newell’s. Y como todos tienen muchas cosas en juego… Un detalle: los dos futbolistas de River tienen cuatro amarillas y si suman una tarjeta más en la Bombonera, tendrán una fecha de suspensión.

Messi en las gateras

Al revés de cómo se da en la Argentina, la MLS sí se detiene en esta fecha FIFA, cuando en muchas de este año no había ocurrido. Y eso es una buena noticia para el cuerpo técnico porque podrán contar con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, más allá de cómo les vaya en el tercer juego ante Nashville, el sábado a las 22. Es que en caso de pasar a las semifinales de la Conferencia Este, el partido está programado para el sábado 22 de noviembre, mucho después del amistoso en Angola y los entrenamientos en España.

Varios tocados

Al margen de la decisión de a quiénes citar y a quiénes darle una oportunidad (algunos chicos del Sub 20 podrían tener su primera vez: pican en punta Julio Soler -ya estuvo-, Gianluca Prestianni y Matteo Silvetti), hay varios que no podrán ser parte debido a diferentes lesiones que han sufrido en las últimas semanas, Por ejemplo, Franco Mastantuono es baja debido a una pubalgia que informó el Real Madrid. Y en ese mismo camino está Equi Fernández, quien iba a tener su chance tras su buen comienzo en el Bayer Leverkusen, padeció un problema en los ligamentos en la rodilla izquierda y se lo pierde. Algo similar que Paulo Dybala, que estaba neuevamente en la órbita, quien sufrió una lesión muscular el último domingo en el partido ante la Roma.