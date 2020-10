Listorti internado por coronavirus: “Tuvieron que ponerme oxígeno”

Compartir

José María Listorti está internado desde el lunes por coronavirus y según él mismo contó a través de sus redes sociales, su cuadro se complicó un poco, pero ya está mejor y estable.

“Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre”, comenzó el actor su posteo, que acompañó con una foto de él desde su habitación en el Sanatorio de los Arcos.

Además, destacó que está “muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación”. “Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicación y el amor que le ponen. Gracias a todos por los mensajes. Falta menos”, agregó. Para cerrar pidió a sus seguidores que se cuiden y que “no aflojen”: “No subestimen al virus”.

“Fuerza José”, “Que te mejores”, “Te extrañamos”, “Cuidate, que bueno que estés mejorando”, “Vamos Josema”, “Dios te bendiga, pronto vas a salir”, “Gracias a Dios y a la gente de la salud”, “Que te sanes pronto , mucha fe en nuestro Señor , nunca nos abandona”, fueron algunos de los cientos de mensajes que el humorista recibió en menos de una hora.

El lunes el conductor de Hay que ver había subido un video contando que el coronavirus le había ocacionado un cuadro de neumonía y que por eso lo habían tenido que internaron: “Bueno, acá dándoles el parte del COVID. Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo ‘No, acá algo pasa’”.

“Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dijo que tengo una neumonía provocada obviamente por el COVID”, agregó Listort y destacó: “No me agito y tampoco estoy cansado. No subestimen la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”.

Denis Dumas, compañera de Listorti en el ciclo de El Nueve, estuvo ausente unos días en el programa luego de que su marido, Campi, diera también positivo de coronavirus. Ellos forman parte de la extensa lista de famosos que en las últimas semanas se contagiaron.