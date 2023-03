Listos para vivir los Juegos Universitarios 2023

La Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria puso en marcha la octava edición de los Juegos Universitarios y de Educación Superior. A lo largo de dos meses los estudiantes competirán en cuatro disciplinas deportivas en ambas ramas.

La propuesta fue lanzada en un acto que contó con la presencia de las diputas provinciales Inés Lotto de Vecchietti, Otilia Britez de Morales y Viviana Guzmán; del rector organizador de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Enrique Morales; y de las autoridades de Deportes con Mario Romay, Secretario de Deportes y Recreación Comunitaria; Luis Ortellado, Director de Deportes; y Daniel Leguizamón, Director de Recreación.

El Polideportivo de la Escuela Normal Superior “República del Paraguay, fue el lugar elegido y allí estuvieron también los futuros participantes de estos Juegos e incluso se hicieron presentes Directores de Deportes del interior de la provincia ya que este torneo abre la posibilidad a que todas las casas educativas de Formosa se sumen.

Romay fue el primero en tomar la palabra graficando en principio que la propuesta apunta a los alumnos regulares y destacando más adelante lo que hoy ofrece Formosa con la educación y el deporte: “somos los encargados de promover y de resguardar el deporte que para este modelo es una cuestión de Estado y es una forma de vida. No es costumbre para el resto de las provincias del país que el gobernador haya inaugurado 1462 establecimientos educativos y que a tres metros del aula haya un polideportivo con todas las necesidades para poder practicar todos los deportes y principalmente para cumplir con esa premisa de que cada formoseño pueda realizarse en su propio lugar”.

La diputada Lotto remarcó la relevancia de estar cerca del deporte: “Nuestro gobernador, Gildo Insfrán, siempre apuesta al deporte. El deporte es salud, el deporte es lo que nos ayuda a crecer como personas. Lo único que me queda es desearles éxitos en las competencias, que saquen los mejores frutos de estos días que van a estar haciendo deportes, ya saben que el resultado es importante pero más allá del resultado está la amistad que se forja a partir de estos encuentros”.

También Morales se refirió al valor que tiene desarrollarse con el deporte a mano y se alegró porque la Universidad que representa tendrá su estreno en los Juegos: “el deporte nos enseña que en la vida hay que tener disciplina, que hay que tener esfuerzo, dedicación; el deporte es una herramienta formidable para la formación de las personas. Estamos haciendo tantas cosas y bastante rápido y ahora tenemos una más que me llena de alegría y es la posibilidad que la Universidad Provincial de Laguna Blanca va a poder participar por primera vez de estos Juegos Universitarios. Esto no se podría realizar sin la labor de los docentes, los profesores de educación física y todos los docentes de las escuelas secundarias, universitarios y los institutos terciarios, que debemos contribuir a la formación integral de las personas”.

Vóley, handbol, básquet y fútbol de salón serán los deportes que formarán parte de estos Juegos que tendrán a este abril y mayo como momento de desarrollo, cerrando con las Finales Provinciales.

Las inscripciones ya están abiertas, extendiéndose el plazo hasta el 5 de abril. Las casas de estudios del interior de la provincia deben recurrir a las Direcciones de Deportes de sus municipios para anotarse, en tanto que en la capital provincial, el 18 de abril a las 19 horas, en el salón de Conferencias del estadio Centenario, deberán presentarse todos los interesados en participar para la confección del sorteo y fixture de la etapa departamental.

