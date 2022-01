Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria: «Lo cuento para que me escriban solteros»

Compartir

Luego de tres años y medio de relación, Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria. Fue ella misma quien se encargó de anunciar a través de sus redes sociales la ruptura con el joven y fiel a su estilo, hasta se animó a bromear: “Que me escriban solteros”.

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”, sorprendió en un posteo la comediante.

Acompañado por una foto de ella con su ahora ex, continuó: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”.

Siguiendo con la broma que la humorista comenzó, el ex rugbier comentó: “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”.

La humorista y el ex rugbier y encargado de edificio de 34 años oficializaron su relación a mediados del 2019. “Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en Un minuto para ganar. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’. Ahí le hice una radiografía completa”, había detallado ella en el living de Susana y contó que pidió a la produccio´n el número del joven.

“Yo estaba tranquilo por tomar un café hasta que me dijeron: ‘Pasame tu Instagram porque por ahí te contactamos por algo más’. El día que participé ni bien me subí al colectivo me llegó un mensaje de Lizy donde me agradecía por la buena onda. Yo acababa de salir del programa y le contesté: ‘Ojalá que nos volvamos a cruzar’. Y ella me puso que le encantaría”, había recordado él en ese entonces.

Esa misma noche se juntaron a ver un partido de la Selección y se dieron su primer beso. Pero después de salir un tiempo, Lizy tuvo miedo: “Le mandé un mensaje diciéndole que prefería que todo quede así porque no quería sufrir”. Sin embargo, en ese momento el amor fue más fuerte y a los pocos días se reconciliaron.

Fanático de las motos, además estudió producción de televisión y pasó por varios ciclos en la pantalla chica antes de hacerse conocido como pareja de la conductora. En el 2018 había ido a buscar pareja a una emisión especial del programa de Adrea Politti en El Trece, Ojos que no ven. Allí, compitió contra otros hombres por el amor de la participante, que no podía verlo ni a él ni a los demás. En la misma época participó de La tribuna de Guido (Kaczka) realizando una imitación de El Potro Rodrigo y semanas más tarde pasó por el talk show de Nicolás Magaldi en Canal Nueve, El show del problema.

