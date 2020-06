Lizy Tagliani confirmó que tiene coronavirus: “La angustia es inevitable”

Compartir

Luego de que dos integrantes de la producción de El precio justo, de Telefe, dieran positivo en el test de COVID-19, todas las miradas estaban puestas en la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, y en los invitados que fueron al último programa que se hizo en vivo.

Finalmente, tras días de especulaciones, este viernes al mediodía Lizy confirmó que también se contagió de coronavirus. “Quiero contarles que mi test por COVID-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. 💕💕💕 no tengo ningún síntoma… Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”, escribió en sus redes sociales.

Más tarde, habló salió al aire en Telefe desde su casa, en donde pasará el aislamiento: “La angustia es inevitable, por más que esté sana”, se sinceró y continuó: “El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. “Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”.

Dolida por la situación, agregó: “También tengo que llevarle tranquilidad a la gente, porque yo no me lo contagié ayer. Mínimo lo tengo desde el domingo o lunes. Hoy me dieron el resultado. No es que uno la va a pasar mal, salvo que sea una persona con algún tipo de riesgo. Cuando recibí el resultado fue una sensación horrorosa, uno no se imagina esto…”.

Por su parte, se reflexionó sobre quienes son esenciales en la televisión: “Mi función es llevar alegría, yo sí siento que mi programa es importante. Es un momento de pasar un buen rato, reírse. Y entiendo que me puse en riesgo. Yo no puse una ley para hacerlo. Y volvería a hacerlo con mucho gusto si hay una persona a la que le hizo bien mi programa o le hice bien yo. Pero me preocupa todo lo que yo puedo haber generado, por la gente que pasó por mi programa y estoy pensando en toda la gente que me crucé estos días…”.

Por otro lado, según pudo saber Teleshow, otros 5 productores del ciclo también dieron positivo en el test de COVID-19, sumando en total 7. Por su parte la asistente de Lizy en el programa, Floppy Cucu también reveló que se contagió de coronavirus. “Amigos!! Les quiero contar que finalmente el test de covid-19 me dio positivo. Quiero agradecerles los mensajes con tanto cariño. Estoy muy bien cumpliendo el protocolo como corresponde. Desde lo más profundo de mi corazón les ruego que se cuiden, que salgan a la calle lo menos posible. Piensen que falta menos. #LosQuiero ❤”, escribió en Instagram.

La semana pasada se habían llegado a grabar tres programas con varios invitados famosos, como Miguel Ángel Cherutti, Silvina Escudero, Noelia Marzol, Magui Bravi, José Chatruc, Nai Awada, Melina Pitra, Gustavo Conti, Flor Otero, Pachu Peña, Diego Moranzoni, Franco Torchia, Manuela Viale, Romina Giardina, Lizardo Ponce, Belén Francese y Leo Alturria, el novio de Lizy.

Cabe recordar que el 21 de mayo Tagliani apareció como invitada especial en la última emisión de Por el mundo en casa. En esa oportunidad Marley visitó a la conductora para recordar los viajes juntos, y relataron anécdotas que vivieron cuando habían visitado distintos destinos, como Rusia, Israel, España y Francia. Ambos se mostraron sin barbijos y sin respetar la distancia social. Incluso, en un momento Lizy se lanzó encima de su colega que estaba cubierto con un plástico.

En las redes sociales muchos se quejaron de que estaban dando un mal ejemplo frente a miles de televidentes, que permanecen encerrados desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarententa obligatoria. Lejos de aceptar el error, Lizy salió a responder con dureza: “Éramos cinco, pero valemos por 30… a diferencia tuya que no valés ni medio”, le respondió a un seguidor.

Esta semana el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) publicó un comunicado en el que sugirió que se cumplan las medidas de sanidad en los programas de radio y televisión.

“El ENACOM considera oportuno actualizar algunas puntualizaciones respecto de la observancia de las mismas en el sector audiovisual. ENACOM recomienda concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación a la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones”.

“Respecto de los invitados, recomendamos que concurran, con las medidas sanitarias adecuadas, de manera excepcional y siempre que ello resulte imposible de realizar de manera remota. El resto de las actividades excepcionadas en el artículo 6, lo son exclusivamente al efecto de la prestación de sus respectivos servicios en su ámbito laboral”, precisa el comunicado.

De esta forma, desde la entidad destacaron que se tiene como objetivo “restringir al máximo la circulación de personas a fin de reducir los riesgos de quienes cumplen tareas esenciales para el buen funcionamiento de los medios y su programación”. Y haciendo un gran enfoque en el uso de la tecnología para llevar a cabo esto.

“Muchos medios lo están implementando con buen resultado, sin embargo, en algunos programas, sus conductores no contemplan un distanciamiento mínimo ni observan las consideraciones respecto a la cantidad de personas en el piso, lo que puede poner en riesgo su salud y la de los invitados”, señalaron al respecto.

Por último, desde la entidad señalaron las medidas que se deben cumplir ante la propagación del coronavirus:

Distancia interpersonal mínima de 2 metros.

No más de una persona cada un metro cuadrado.

No realizar eventos y/o reuniones.

Utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones, trámites, etc.

Trabajar a distancia, en la medida en que sea posible.

No utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad, y evitar viajar en horas pico.

No exceder el 50% de la capacidad de los espacios.

No compartir utensilios, incluido el mate. Cancelar actividades que no sean esenciales (ejemplo: turnos médicos programados, visitas sociales, etcétera).

Las personas mayores de 60 años, además, deberán permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social.

Retomando lo expresado por el presidente Alberto Fernández, a la epidemia mundial del coronavirus la combatimos juntos ya que #NoEsPorVosEsPorTodos. Todos en casa.