Lizy Tagliani contó el terrible error médico que cometieron antes de diagnosticar con leucemia a La Floppy

El dolor por la muerte repentina de La Floppy a raíz de una leucemia todavía cala hondo. Y este domingo, a días de su fallecimiento, Por el mundo le dedicó un programa especial en el que no faltaron homenajes y lindos recuerdos de parte de todos los que la adoraban.

Pero antes de comenzar el especial, Lizy Tagliani habló con Marley de lo que le pasó a su querida amiga y mano derecha desde que a las dos les dieron el resultado negativo por Covid-19, cuando empezó con tremendos dolores que terminaron en un diagnóstico de leucemia avanzada.

“Después de que nos dieron el negativo del Covid-19, La Floppy empieza con un dolor en la panza. Llamó a las emergencias y, primero, le dijeron que eran gases”, reveló Lizy. ‘ añadió: “Nos reímos mucho porque siempre hemos manejado las cosas con humor. Yo le dije que era ´un pedo viviente’ y ella me decía ‘Callate, viejo loco’”.

Pero como después de varios días las molestias seguían, volvieron a llamar a Emergencias. Ahí fue cuando, luego de nuevos estudios, detectaron que lo tenía Floppy era gravísimo.

“Siguió con dolores, volvió a llamar, le hicieron un nuevo hisopado y le salió negativo. Le hicieron unos análisis y salieron mal”, relató.

La conductora de El Precio justo contó que fue la hermana de su amiga quien le dijo que padecía leucemia aguda. “Le dijeron que no había esperanzas”, señaló.

“Ahí empezó la odisea porque le tuve que mentir a su mamá porque ella no iba a poder venir. Le pido mil disculpas a la mamá porque no le dijimos la verdad pero la mamá sospechaba que pasaba algo”, agregó Lizy, que dijo que siempre supo que su caso era irrecuperable.

“La verdad que el médico el primer día nos dijo que era muy grave. Yo desde ese día me imaginé el desenlace”, admitió, muy triste.