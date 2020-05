Lizy Tagliani habló de las críticas recibidas por no respetar la cuarentena con Marley

Compartir

Lizy Tagliani fue la invitada especial en la última emisión de Por el mundo en casa. De esta manera, Marley visitó la casa de su colega para recordar los viajes y relataron anécdotas que vivieron cuando habían viajado a distintos destinos, como Rusia, Israel, Barcelona, París, Ibiza y Buenos Aires.

El conductor solía realizar el popular ciclo de Telefe desde su casa, acompañado por su hijo, Mirko. Sin embargo con la producción decidieron cambiar la modalidad luego de haber tenido inconvenientes para comunicarse vía streaming con Florencia Peña en el programa anterior.

En el arranque del ciclo, Marley habló de la importancia de tomar todas las medidas de precaución, pero a medida que se fue desarrollando el ciclo ambos conductores se olvidaron de esta cuestión y no tenían puesto barbijos ni respetaban la distancia social. Incluso, en un momento Lizy se lanzó encima de su colega que estaba cubierto con un plástico. En las redes sociales, muchas personas se quejaron de que estaban dando un mal ejemplo frente a miles de televidentes que permanecen encerrados desde el 20 de marzo.

“Ah, miralo a Marley visitando el country de Lizy Tagliani y haciendo un programa en vivo no respetando las medidas necesarias, pero a nosotros no nos dejan salir ni a la esquina. Esta cuarentena ya es cualquier cosa”, se quejó una persona. “Yo no puedo ir a visitar a mi familia ni amigos, pero los famosos se juntan a comer o se visitan en las casas como en el programa de Marley, que bronca”, señaló otro televidente.

“Súper gorra lo que voy a decir pero me indigna estar encerrado hace dos meses y que el pelotudo de Marley vaya a la casa de Lizy sin respetar la cuarentena, sin barbijo, sin respetar la distancia con ella, ni siquiera protegiendo el micro, para hacer un programa súper irrelevante”, dijo una persona en Twitter. “¿Y la distancia? Marley le tiro una carcajada encima a Lizy! ¡Sin barbijos! ¿Y la cuarentena? Muy mal ejemplo”, agregó otro usuario.

Cansada de los cuestionamientos, la conductora de El precio justo no se quedó callada y le respondió con humor e ironía a un seguidor que escribió en Twitter: “Si no que arranquen el programa en la casa de Lizy… si ayer eran como 30 ahí y creo no se contagió nadie”. Fiel a su estilo, Tagliani le contestó: “Éramos cinco, pero valemos por treinta… a diferencia tuya que no vales ni medio”.

En la televisión actual hay varios programas que son criticados por tener famosos en un mismo estudio. Algunos se preguntan si es necesario que estén allí o sino sería mejor que salieran desde sus casas a través de una videollamada como ocurre en algunos otros ciclos de televisión. En este contexto, el humorista Migue Granados abrió un debate sobre algunas de las contradicciones que presenta la cuarentena, como que un artista pueda ir a un ciclo en pantalla pero no a ver a un familiar.

“Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados, ¿son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kinga…”, expresó en Twitter el actor.