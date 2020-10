Lizy Tagliani reveló que ya no volverá a El Precio Justo tras la ola de contagios

Compartir

Linkedin Print

El Precio Justo fue uno de los primeros programas que se vieron profundamente afectados por la pandemia del coronavirus: tras el contagio de Lizy Tagliani, parte de la producción e invitados, Telefe decidió levantarlo del aire.

Los meses pasaron, el ciclo no regresó a la pantalla y ahora Lizy le confirmó a Ángel de Brito en El Espectador por CNN Radio que no podrán volver hasta que finalice la pandemia.

“Yo ni llamo para ver cuándo volvemos. Y no es que no me importa, lo que pasa es que no soy hincha. Soy muy relajada en esos aspectos. Emocionalmente me atacó porque sentí culpa. Sentía que tenía una gran responsabilidad por los que salíamos a trabajar”, aseguró Lizy.

Y agregó: “Sentía esa responsabilidad pero por suerte se me pasó. No es que inventé una ley Lizy para ir a trabajar. De hecho empezó en otro piso del canal el contagio. Por una persona que tiene el contacto entre yo y ese piso fue donde aparentemente me lo agarré”.

Sobre el futuro del programa, Lizy explicó: “Por ahora no vamos a volver. Quedamos en hacer El Precio Justo, pero es un programa que no lo hacemos con menos de 250 personas. No estamos tan seguros de que se pueda, incluso aunque se abra más espacio. Es mucha gente por más grande que sea. Estamos viendo otro proyecto, pero por ahora no puedo decir nada. Puede ser para conducir o actuar. Mi contrato terminaba en octubre y noviembre y ya lo renovamos”.