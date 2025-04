LLA se prepara para el súper domingo del 11M: divisiones e internas auguran nuevos traspiés

El debut electoral de La Libertad Avanza (LLA), con el tercer puesto obtenido en Santa Fe el domingo pasado, dejó al oficialismo revisando sus estrategias para los comicios locales.

El 14% que obtuvo el diputado nacional Nicolás Mayoraz, el representante de las fuerzas del cielo, anticipa los malabares que tendrán que practicar los libertarios para trasladar la imagen positiva de Javier Milei a los candidatos locales, en general poco instalados. Las dificultades de LLA para crecer como marca en paralelo a la figura del Presidente puede ser un dolor de cabeza no solo para los comicios locales, sino que también enciende alarmas tempranas para las nacionales de octubre, ya que, en rigor, son 24 elecciones distritales en simultáneo y no una contienda unificada.

Por lo pronto, el segundo test será el súperdomingo del 11 de mayo, día en que se acumulan llamados a las urnas en cuatro provincias: Salta, Chaco, Jujuy y San Luis. Las dos primeras tienen un atractivo: en octubre renuevan senadores nacionales. Para esa fecha, LLA se prepara para resultados dispares, con posibles derrotas a excepción de Chaco, donde los libertarios optaron por unirse al oficialismo de corte UCR dialoguista.

¿Serán “nacionalizables” esos scores? En líneas generales, no. En primer lugar, porque LLA decidió no ir a fondo en las elecciones locales, excepto en la Ciudad de Buenos Aires, donde arriesgó como candidato al vocero Manuel Adorni. “No le importa a nadie”, analizaban los principales cuadros del Gobierno en la semana, sobre lo acontecido en Santa Fe. Por caso, en San Luis no habrá representante oficial y en Chaco se integra al frente del mandatario radical Leandro Zdero. Javier Milei, el garante de los votos, ganó en 2023 en las cuatro provincias, pero ahora los candidatos locales -y las propias cuitas locales- no brindan garantías. En Salta y San Luis, además, se da un caso similar al santafesino: los oficialismos de los gobernadores Gustavo Sáenz y Claudio Poggi son también favoritos con armados estrictamente provinciales, que tendrán dispersiones para octubre. No habrá comparaciones posibles entre un escenario y el otro.

Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, dijo a Ámbito: “No es una regla de tres, ni es que ahora la marca de la Libertad Avanza, porque en Santa Fe le fue mal, perdió valor a nivel nacional”. Sí recalcó que “hay diferencia entre la marca y los candidatos, porque no son conocidos”. “Hay diferencia, como había también en la elección de Presidente, donde en las provincias iba un candidato que no conocía a nadie y no sacaba nada, y después Milei arrasó”, sostuvo la consultora política.

Para Fornoni, pesará la aprobación de gestión del gobierno y el nivel de imagen de Milei. “Después, cuánto le traslada, tiene que ver con el arraigo que tienen con cada candidato, con la presencia de la Libertad Avanza en cada distrito y la gestión de cada gobernador”, expresó y no descartó los casos de votantes que apoyen al mandatario en local y a Milei en lo nacional.

Como premisa: Milei no es el partido, y el partido no son sus candidatos locales. Hay un desinfle de una punta a la otra.

Chaco: una deseable

victoria prestada

El principal objetivo del 11 de mayo para LLA, o acaso el que más se amolda a sus posibilidades, no lo tiene como protagonista. “Ganarle al peronismo de Capitanich”, como dijo a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada. Para ello, los libertarios se subsumieron en el frente Chaco Puede de Leandro Zdero, el gobernador radical, y la elección apunta a ser la más polarizada de las cuatro que se llevarán a cabo el súperdomingo.

“Hoy están 43 a 40, a favor de Zdero”, mencionaron en el peronismo chaqueño, que logró una unidad con Jorge Capitanich a la cabeza. La contienda puede ser un ensayo para octubre, cuando se renueven las tres bancas de senadores. La unidad peronista en el distrito puede ser leída en esa clave, un dejar de lado las diferencias al menos en esos distritos centrales para el futuro del Congreso. Hoy, dos de los senadores chaqueños son de Unión por la Patria (María Inés Pilatti Vergara y Antonio José Rodas), y el restante de la UCR (Víctor Zimmermann), con terminal en la gobernación y aliado de la Casa Rosada. Por eso, en este caso, a los libertarios le interesan más los porotos que la marca, y por eso prefieren una victoria prestada que una derrota decorosa en soledad. Ven que allí pueden hacerle perder un soldado a UP en la Cámara alta.

La campaña, además, tiene algunos paralelos nacionales. La fortaleza de Zdero es haber eliminado los piquetes, mientras que sus debilidades son las tarifas de los servicios y el desempleo, hechos más ligados a las políticas nacionales, a las que el mandatario decidió acercarse. Otro punto que el peronismo espera hacer gravitar en contra del oficialismo son las recientes protestas del sector agropecuario, que reclama una ley de emergencia por la crisis hídrica.

A la Justicia para

evitar confusiones

La aparición de La Libertad Avanza como un partido joven, con referentes poco conocidos en el territorio, vino de la mano del surgimiento de sellos no oficiales que buscan colores y nombres similares en las boletas para atraer parte del electorado de Milei. No es una novedad. Es, más bien, una vieja táctica. Espacios creados para dividir votos hubo desde siempre, ya sea por interés de rivales o por oportunismo genuino.

“No participamos en San Luis”, se encargan de aclarar en LLA. Y por ello fueron a la Justicia, para bloquear el uso del nombre de quienes dicen ser los representantes de Milei, pero que en verdad no lo son. Pero, como todo es nebuloso, quienes intentaron apoderarse del sello son parte de LLA a nivel nacional: Rodolfo Negri, marido de la senadora nacional Ivana Arrascaeta. El apoderado del partido que comanda Karina Milei, Santiago Viola, logró que el Tribunal Electoral obligara a que cambien el nombre y el logo del frente para participar de las legislativas provinciales. Tienen plazo hasta este martes para rebautizar al frente.

Pero, además, el diputado nacional Carlos D’Alessandro, presidente de LLA en la provincia, se presenta por su espacio, Tercera Posición, con logo de león y color violeta. Éste acusó a Negri de tener un pacto con el gobernador Claudio Poggi, quien logró reeditar la alianza que lo llevó en 2023 a la gobernación. Las internas están a la orden del día en las fuerzas del cielo.

Sin participación oficial, LLA se evita una derrota segura, ya que el frente del gobernador pulseará mano a mano con el peronismo de Alberto Rodríguez Saá. “Estamos todavía sin BUP (Boleta Única Papel) aprobada. Así que las encuestas están raras”, dijeron en la provincia, donde creen que el panorama estará más claro más cerca de las elecciones.

El Tribunal Electoral también tuvo que intervenir en Jujuy y Salta. En ambos casos los libertarios tampoco lograron unificarse y se preparan para un score pobre. En Jujuy, hay tres listas, y la Justicia obligó a dos de ellas, Transformación Libertaria y Unir Libertad, a no utilizar el nombre de Milei en lo alto de la boleta ni el logo del león. No obstante, las tres podrán teñirse de violeta.

En cambio, en Salta, el Tribunal Electoral de esa provincia rechazó un planteo de LLA, también de Viola, que intentó bloquear la participación del Frente Liberal Salteño, que podrá mantenerse con ese nombre. Es decir, dos propuestas libertarias, una oficial donde talla Alfredo Olmedo, y una segunda “liberblue”, como se les dice a quienes profesan esas ideas pero por fuera del armado de los hermanos Milei. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz parte como favorito, y LLA pelea el segundo lugar con Juntos, donde también está la UCR.

Apatía y divisiones

En Santa Fe participó apenas un 55% del padrón. La apatía política pinta similar para el superdomingo. En el norte esperan que pase el turístico fin de semana de Semana Santa para encender motores. Por eso nadie se fía de las encuestas.

Para colmo, en el caso de Jujuy, los frentes cambiaron de nombre respecto a los últimos comicios y eso dificulta más cualquier medición. “Salvo el Frente Justicialista, que aun cuando había participado anteriormente con los nombres de UP o FPV, mantiene el rasgo identitario del justicialismo. Los radicales que se habían llamado anteriormente Cambia Jujuy ahora se denominan Jujuy Crece”, dijeron desde el distrito.

El peronismo en Jujuy va dividido, con el frente “Somos Más” liderado por la senadora nacional Carolina Moisés, que competirá contra el PJ oficial dominado por La Cámpora para dirimir la interna local. En el campamento de Moisés imaginan un mano a mano con el oficialismo radical del gobernador Carlos Sadir, por tener “una representatividad y despliegue territorial muy amplio”, mayor al del kirchnerismo.

La fragmentación a LLA le augura un mal pronóstico, pese a que en Jujuy (como en Salta y el norte en general) Milei triunfó en 2023 con porcentajes más altos que la media nacional. Es que, coinciden en las provincias, los libertarios tienen candidatos con escasos niveles de conocimiento social y nula experiencia política. El armado está en manos del senador Ezequiel Atauche y del diputado Manuel Quintar, quienes lograron ponerse de acuerdo, aunque cuentan con pocos dirigentes de fuste para competir.

En tanto, en Salta, la división del peronismo, con el partido intervenido, le resta posibilidades al PJ y le dejan vía libre al frente del gobernador Sáenz. “La decisión de Cristina de intervenir el Partido Justicialista local ha provocado un profundo daño en las distintas líneas internas, también para los propios referentes de la presidenta del PJ nacional en la provincia, que venían sosteniendo una estrategia propia, como el actual senador nacional Sergio ‘Oso’ Leavy, que lideraba el espacio interno denominado Partido para la Victoria”, expresaban en la provincia.