«Llama la atención que las unidades embargadas pretenda vender Crucero»

Ayer visitó Expres en Radio el subsecretario de transporte y emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo quien se refirió al pedido que realizó la empresa Crucero del Sur tras arribar a un principio de acuerdo con los trabajadores. Cabe decir que la empresa tendría unas 80 unidades con las que comenzó a prestar el servicio en la ciudad, por lo cual el funcionario se mostró “sorprendido” en que “justo sean las 17 unidades embargadas las que pretenda vender para pagar a los empleados”.

Primero, el mismo señaló que “presentaron una nota dirigida al Intendente donde obviamente nos adjuntaron como prueba documental esa acta que suscribieron en sede de la Subsecretaría de Trabajo, es allí donde nosotros formalmente nos enteramos de lo transcurrido en ese acto, antes de eso era un trascendido porque nosotros no habíamos participado y obviamente desconocíamos lo ocurrido formalmente”.

“Ellos tienen que manifestar la rescisión contractual y ahí tendremos que sentarnos a conversar de qué manera se resuelve la cuestión. Evidentemente tienen una estrategia diagramada donde primero solucionarán la cuestión laboral y luego la cuestión contractual con el poder concedente que en este caso es la Municipalidad. Nosotros vamos a escucharlos y ver qué proponen, no debemos olvidar que Crucero del Sur tiene todavía tres años que transitar en la concesión y ahí es una cuestión bastante gravosa en materia de rescisión”, continuó diciendo,

En lo referente a las 500 multas que la empresa tiene con la Comuna señaló el funcionario que “la gran mayoría son por la no prestación del servicio, no debemos olvidar que la empresa transitó dos años de buena gestión económica, donde obviamente había mucho manejo de subsidio, después vinieron los recortes y el servicio empezó a decaer, tenían entonces con más continuidad los reclamos de los trabajadores y se incurría en más sanciones”.

Al hablar del cómo se procede con las multas expuso: “uno labra el acta de infracción, se le notifica a la empresa dándole el plazo procesal para contestar que son cinco días; se dictamina dentro del ámbito de la Subsecretaría la desestimación o dictamen favorable para que eso lo evalúe el Juzgado de Faltas. En la gran mayoría de veces se tomó la decisión de correrle traslado directamente al Juzgado de Faltas que es el que en definitiva los vuelve a citar por otro período de cinco días a que vuelva a ejercer su derecho a defensa ya que es una instancia superior, después de esto se evalúa si corresponde o no infraccionarlos”.

“Las multas no son iguales a las de infracciones de tránsito, acá se infraccionan con unidades de viajes, es decir, el costo del boleto que está vigente al momento de la sanción”, dijo.

Seguidamente Olmedo explicó que actualmente hay un grupo de infracciones que oportunamente, después de transitar todo el proceso administrativo quedaron firmes, fueron consentidas por el infractor y se procedió a hacer la estimación ya en dinero en efectivo, se generó una nota de crédito que abre la puerta a una ejecución fiscal y se presentó en un Juzgado Civil y Comercial de aquí de la ciudad de Formosa. “A partir del monto de esas infracciones se generó un embargo preventivo de las unidades de Crucero del Sur para cubrir el monto del capital reclamado más los intereses”, manifestó.

“Lo que quieren hacer es que se quite un embargo para que ellos puedan llevar a entregar en Buenos Aires esas unidades para hacerse del dinero y así poder pagar a los trabajadores”, exteriorizó.

Consultado si lo van a hacer dijo: “hay un jueguito ahí tramposo donde justo las unidades que tenemos embargadas son las que se quieren llevar. Nosotros no nos vamos a meter porque es una cuestión que la tiene que resolver el patrón con el empleado”.

“Cuando nosotros fuimos a constatar el estado de las unidades vimos algunas que estaban en circulación mágicamente estaban sobre tacos, no tenían ruedas, es decir, había una clara intención de que no se ponga en funcionamiento esas unidades que hasta hacía unos días estaban funcionando”, lamentó.

Por otro lado, cuando se le preguntó si en el embargo están detalladas cuáles son las unidades embargadas aseveró que “cuando se embargan hay que determinar cuáles son porque el Juez te pide ya que se debe hacer un oficio al Registro del Automotor para expresar que tal patente obedece a tal unidad y está sujeta a embargo”.

“Primero hay que ver, analizar, porque da la casualidad de que las que están embargadas son las que se quieren llevar y eso nos llama poderosamente la atención, y es algo que queremos detallar, que nos expliquen mejor cómo es la cuestión, porque oficialmente nosotros nos enteramos el viernes a última hora”, dijo.

“En la nota que nos cursaron no dicen nada, en el convenio expresan que van a ser 30 las unidades que deben ser llevadas a Ciudad de Buenos Aires, pero realmente no dicen cuáles son las mismas”, afirmó Olmedo.

Y añadió: “en el hipotético caso de que se arribe a un acuerdo con la entrega de las unidades obviamente pediremos que éstas estén funcionando porque a nosotros como Municipio no nos sirve que nos entreguen un pedazo de fierro registral, porque en realidad lo que necesita el vecino de la Ciudad es que el transporte funcione no que esté deteriorado”.

Lo que se viene

En otro punto de la entrevista, Olmedo fue consultado si es que la Municipalidad de Formosa ya compró las nuevas unidades para prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad. “Está la autorización para la compra, la gestión, y en breve van a terminar de cerrar el acuerdo comercial; la negociación a mí no me toca, de eso se está encargado personalmente el intendente Jorge Jofré”, respondió.

SUBE

Finalmente, el funcionario municipal dejó en claro que van a continuar en SUBE “por la cantidad de datos que te permiten planificar y diagramar el mejor esquema de transporte”, y por “el beneficio que tienen los vecinos y vecinas de Formosa con la Tarifa Social Federal que nosotros con cualquier otro esquema de boleto electrónico no lo podríamos otorgar”.