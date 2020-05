Llamado a la solidaridad: familia a la que se le derrumbó la casa pide ayuda para volver a construirla

Compartir

María, una vecina del barrio 12 de Octubre -Parkinson y Cuarta- pidió a través del Grupo de Medios TVO ayuda, ya que perdieron la mitad de su vivienda tras un derrumbe. El hecho se registró el martes a la mañana. Por fortuna, los seis integrantes del grupo familiar resultaron ilesos.

«Cuando sucedió el hecho yo no estaba, justo me fui al centro. Mi hija mayor alcanzó a salir en cuando escuchó el ruido de chapas», recordó.

«Le pido a la gente que me ayude, si me puede colaborar para poder levantar mi casa otra vez. Nosotros somos una familia que vive del día a día, perdimos más de la mitad de la casa, y lo que quedó tiene peligro de derrumbe. Estoy angustiada porque se viene el frio y no sé cómo vamos a continuar», aseveró María.

«Todavía no vino nadie a ver nuestra situación, solo la Policía se acercó a sacar fotos», dijo.