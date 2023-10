Llaman a que este 22 de octubre la sociedad defienda el modelo político oficial «ante una oposición que busca cercenar derechos»

En Formosa es una constante que el Gobierno provincial inaugure obras de diferentes índoles de acuerdo a las necesidades de los lugares, como así también que se desarrollen actividades que brinden beneficios y soluciones a la comunidad en general, como el Operativo de Prestaciones en Conjunto que se realiza en diferentes barrios capitalinos y del interior.

Todo ello siempre es siguiendo el objetivo principal del Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán, de la equidad e igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Tal es así que la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) y candidata a renovar la banca, la doctora Graciela Parola, una vez más sostuvo que “todo ello responde a un modelo político, a una ideología política que no es otra que el Peronismo”.

Reafirmó que “es el que siempre está al lado del pueblo, del que más necesita y del que no también” y volvió a alertar que “esto es lo que está en peligro el 22 de octubre”, en referencia a las elecciones nacionales generales que se desarrollarán en dicha fecha.

Asimismo, sobre el ámbito educativo provincial, la legisladora habló sobre las carreras de Enfermería y Medicina que fueron validadas por la CONEAU y se dictarán en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), haciendo notar a modo de contraste que ella tuvo que realizar sus estudios universitarios “en otra provincia”.

En ese sentido, puso en valor “que hoy podamos tener estas opciones de carreras universitarias en la provincia, sin sufrir el desarraigo y generar un gasto elevado que es lo que representa para la familia tener hijos estudiando afuera”.

Además, “esto suma a nuestro modelo de salud pública, porque tendremos profesionales nuestros, con nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, que conocerán la tierra donde trabajarán”.

“Esto genera felicidad, orgullo y, sobre todo, mucho compromiso porque es una de las cosas que tenemos que defender en la próximas elecciones, ante una oposición que busca cercenar derechos”, acentuó.

Finalmente, agregó que “esta es la reflexión que debemos hacer con los vecinos, como así también de todas aquellas cuestiones que parecen mínimas, pero que en verdad están en peligro el 22 de octubre si cualquiera de los candidatos de la derecha llega al Gobierno de la Nación”, cerró.