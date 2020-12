Llamativo mensaje de Gianinna Maradona tras la difusión del polémico video de Diego

Compartir

Desde que murió Diego Maradona –el pasado 25 de noviembre– su hija Gianinna optó por bajar su perfil mediático. Días antes, luego de la operación a la que el ídolo había sido sometido, la ex pareja de Sergio Kun Agüero solía utilizar sus redes sociales para expresarse sobre la salud de su padre, y también para hacer algunas aclaraciones a los medios.

Sin embargo, en las últimas dos semanas se limitó a realizar un solo posteo en su cuenta de Instagram. El primero después de la fatídica noticia lo hizo 14 días después de haber despedido al astro. Y a diferencia de su hermana Dalma, que escribió una desgarradora carta –“No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos”, afirmó en aquella publicación– compartió una imagen de la actriz bailando con su padre.

“Los amo para siempre”, escribió en Instagram Stories. En aquella foto, Diego lleva un habano en su boca y el conjunto deportivo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, último club que lo tuvo como director técnico. Ambos están abrigados, lo que indica que la foto podría corresponder al último invierno. Gianinna la enmarcó con un corazón y enfatizó: “Quedate con esto”.

Dalma y Gianinna continúan con los trámites de la sucesión de su padre, mientras que Jana hizo lo propio, y resta saber lo que sucederá con Dieguito Fernando –fruto de la relación de Maradona y Verónica Ojeda– y Diego Junior, que aún está en Italia y no pudo viajar a despedir a su padre porque por esos días estaba internado con coronavirus.

En las últimas horas, se filtró un video de Diego Maradona días antes de la intervención que le realizaron por el hematoma subdural. Una vez que estuvo internado, se supo que tenía un cuadro de abstinencia y que debía ser tratado. En las imágenes –que emitió Confrontados, por El Nueve– se ve al ídolo junto a Mariano Castro, un amigo que estuvo muy cerca del ídolo durante sus días en Cuba. Allí, están abrazados, mirando a cámara y cantando a los gritos: “Marcos Paz… vamos a volver”.

Horas más tarde –la noche del jueves–, Gianinna Maradona volvió a expresarse en sus redes sociales. Fue la segunda publicación que realizó desde que murió su padre. Esta vez decidió destacar una emblemática frase que alguna vez dijo el astro.

“Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”, escribió la mamá de Benjamín Agüero en sus historias de Instagram –que duran 24 horas en la red social–, y agregó un gif (imagen en movimiento) de su papá con la camiseta de la Selección argentina, aquella que el ídolo defendió con todo su ser durante tantos años.

A diferencia de otras ocasiones, en las que ha explicado un poco más en su posteo, esta vez Gianinna Maradona optó por replicar la frase de su padre. Solo ella sabe el contexto y por qué eligió esa declaración que alguna vez brindó Maradona en una entrevista para compartir por estos días, en medio del dolor por su pérdida y los problemas que surgieron luego. Desde los polémicos dichos de Rocío Oliva al no haber podido darle el último adiós, hasta el enfrentamiento que mantiene Dalma con el abogado Matías Morla.

Mientras tanto, Gianinna se limita a recordar a su padre como puede y como quiere. Sea en sus redes sociales o en el ámbito privado de su casa, en donde tiene la difícil tarea de sobrellevar su dolor y también sostener a su hijo de 11 años, que debió enfrentar la pérdida de su Babu, como apodaba Benjamín a Diego.

