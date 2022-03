Llanes habló de la gripe común, alergias y otros cuadros presentes en el ambiente

Compartir

El médico neumólogo Vicente Llanes habló sobre los distintos virus respiratorios circulantes. El doctor, sostuvo que “en este momento lo que sabemos es que está habiendo gripe H1N1 y gripe común con cuadros graves”, no obstante aclaró y brindó tranquilidad al esbozar que “en Formosa todavía no tenemos sospecha de que haya H1N1”.

En este contexto, explicó que estos nuevos cuadros se están dando “debido a que desde hace dos años estamos con la pandemia y las personas respetaban las medidas sanitarias, por lo tanto sólo se detectaba coronavirus y ahora también estamos viendo la aparición de otras gripes”.

Además, hizo un llamado de atención al manifestar que “es cierto que muchas veces la gripe común es más grave y mortal que la H1N1 y que el COVID-19, porque son virus que producen complicaciones, detallando que “en el caso del primero puede ser neumonía y en la común lo mismo, más sinusitis”.

“Antes de la pandemia, en esta época del año siempre había personas enfermas”, apuntó el facultativo.

Asimismo, indicó que se “puede observar un ascenso de casos con respecto del año pasado o el anterior, pero remarcó que no en comparación con el 2017-2018. A este análisis le agregó: “Lo que sí es llamativo, es la aparición de la H1N1”.

En contexto, señaló que “los síntomas de las otras gripes son muy similares al del coronavirus” y expuso: “Estoy viendo que los pacientes concurren a las consultas con tos, fiebre, malestar, dificultades respiratorias y lo primero que estamos haciendo es pedirles que se hisope. Si el resultado es negativo comenzamos con el tratamiento para gripe común”.

Alergias

En otro orden, recordó que “en esta época del año, por lo general de noche está fresco, de día hace calor, se ocupa mucho el aire acondicionado, hay polvo en el ambiente y a esto se le suma que las personas ocupan menos el barbijo, por lo tanto empiezan a aparecer estos cuadros alérgicos que tienden a confundir”.

Es por ello que insistió en recomendar a la comunidad en general que ante la presencia de síntomas y la sospecha de que pueda ser coronavirus, no automedicarse; sí hisoparse y esperar el resultado.

Vacuna

Para cerrar, hizo una breve referencia sobre la vacuna contra la gripe, informando que “a más tardar para el mes que viene ya la tendremos”, haciendo notar que “su aplicación ayuda muchísimo”.

En este punto, subrayó que la presencialidad de las clases y los espectáculos públicos “hacen que aparezcan más personas enfermas con estos cuadros”.

Debido a ello, aseveró: “La vacuna contra la gripe está indicada sobre todo para los pacientes con comorbilidades y mayores de 65 años. Hay que prevenir y vacunarse”, concluyó.

