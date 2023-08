Llega a Formosa la Línea 149 opción 2 de asistencia a víctimas de siniestros viales

Argentina cuenta desde junio de 2020 con un servicio asistencial para siniestros viales que hoy es modelo en todo el mundo: la Línea 149 opción 2, una red de asistencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para las víctimas de tránsito y sus familias. La ayuda es gratuita, las 24 horas, y va desde lo psicológico yeconómico hasta lo legal. Y en lo que va de 2023 aumentóla capacidad de respuesta a personas que atraviesan undrama de estas características.

Muchas personas no tienen conocimiento que existe esta posibilidad de asistencia, que tiene alcance nacional, ni de todo lo que puede llegar a incluir este servicio. Por eso este jueves a las 8.30, en el Instituto Superior de Formación Policial de Formosa, la 149 opción 2 será presentada en sociedad y además se dará una capacitación para entender y explicar sus alcances. A la misma asistirán unas 80 personas de las áreas vinculadas a la seguridad y los derechos humanos.

La utilización de la Línea 149 opción 2 viene en aumento: de enero a junio –primer semestre de 2023- la línea atendió y dio asistencia en 500 casos, contra 302 del mismo período de 2022, lo que significa un crecimiento del 65%.

De ese total, el 36% fueron solicitudes por asistencias legales, el 33% por cuestiones sociales, un 28% de las consultas estuvieron destinadas a temas psicológicos originados luego de los siniestros y un 3% se trató de ayudas post hospitalarias.

De ese total de llamadas, la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de asistencias solicitó, siendo el Conurbano uno de los puntos más críticos: se recibieron 186 llamados de personas de territorio bonaerense, de ellas la mayoría requirió asistencia legal. Luego fueron cuestiones referidas a área psicológica, social, post hospitalario y económico.

Solo en el mes de junio, el 46% de los llamados fueron solicitando asistencia legal, el 35% asistencia psicológica, el 14% social y el 5% atención post hospitalaria.

«La Red de Asistencia es una de las cosas que nos pedía Sergio Massa para que estemos más cerca de quienes necesitan una mano en un momento dificil. Es un sistema único y reconocido a nivel mundial. La mayoría de los países tienen muy buenos sistemas de emergencias ante un siniestro, con policía, ambulancias, bomberos. Pero cuando la emergencia pasó, las víctimas muchas veces quedaban solas y desprotegidas», dijo Diego Giuliano, titular del Ministerio de Transporte, organismo del que depende la ANSV.

Desde su creación en plena pandemia la Línea 149 opción 2 ya resolvió integralmente más de 102 ayudas económicas a distintas familias, registró casi 350 asistencias psicológicas a personas de todas las edades a través de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), motorizó 25 traslados terrestres e internacionales de personas y fallecidos que sufrieron siniestros viales y articuló 30 causas penales a través del Ministerio de Justicia de la Nación.

“La red de asistencia, a través de la Línea 149 opción 2, es un servicio para todas aquellas personas que sufrieron la desgracia de padecer un siniestro vial grave. Es nuestra obligación asistir desde el Estado con empatía, pero sobre todo con recursos concretos para quienes más lo necesitan. No hay antecedentes en el mundo de algo así y que en Europa lo reconozcan nos alienta a profundizar lo hecho hasta el momento”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

“Es un grupo de profesionales, desde psicólogos y abogados hasta trabajadores sociales, que dan asesoramiento jurídico, contención psicológica, ayudan arealizar traslados sanitarios, traslados de féretros, coordinar para que una persona reciba un tratamiento de rehabilitación o psicológico en cualquier parte del país y hasta brindar una ayuda económica al sostén de familia. Se intenta dar una respuesta inmediata e integral a las muchas consecuencias que derivan de un siniestro”, sintetiza Juan Olmos, director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa en la ANSV.

¿Cómo acceder a la Línea 149 de asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales? Hay que llamar al 149 gratuito y marcar la opción 2. Pueden utilizarla todas las personas vinculadas a un siniestro vial, por lo que tanto familiares como víctimas pueden comunicarse con el número antes mencionado. En todos los casos, la respuesta es inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año.

La línea 149 opción 2 no reemplaza al 911 de emergencias, es otra cosa. Tampoco responde a cuestiones de desperfectos mecánicos de los autos ni asuntos referidos a las compañías de seguros de vehículos. Setrata de un servicio de asistencia para los momentos posteriores a sufrir un incidente vial mientras que el otro sigue siendo la línea de cabecera para emergencias.

Marina Pierini, coordinadora de la Línea 149 opción 2, aseguró: “Ahora estamos a una etapa difusión de la línea, intentando instalarla entre los ciudadanos comunes para que todos tengan presentes la existencia de este servicio. Queremos masificarlo y que el 149 sea un número de contacto referencial para todos”.

Línea 149 opción 2: ¿qué incluye el servicio gratuito de asistencia a víctimas de siniestro viales?

Asistencia psicológica: hay tanto contención telefónica inmediata como tratamiento psicológico presencial en caso de ser necesario.

Asesoramiento sobre servicios sociales: se brinda información para la obtención de prestaciones sociales en caso de ser pertinente.

Coordinación por asistencia médica y rehabilitación: se ofrece de manera gratuita orientaciones para internaciones, rehabilitación, aprobaciones para prótesis y otras demandas médicas de manera gratuita.

Asistencia jurídica: hay asesoramiento telefónico inmediato y atención en todo lo que refiera a acciones jurídicas como consecuencia del accidente vial.

Traslados y hospedajes gratuitos: traslados sanitarios con cobertura nacional que incluye también a los familiares de la víctima con su correspondiente hospedaje; en caso de ser necesario, la red asiste a las familias en el traslado de féretros.

Línea 149 opción 2: ¿cómo es la ayuda económica para víctimas de siniestros viales?

La asistencia con dinero apunta a las familias que queden sin ingresos por motivos derivados de un siniestro vial. Mediante convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cada caso se evalúa y de ser posible se le otorgará un subsidio para aquellas personas o familias que se encuentren en una situación socio económica vulnerable, por ejemplos en los casos en que la víctima fallece o queda imposibilitado de seguir trabajando.

Línea 149 opción 2: el servicio fue premiado en España

Gracias a la Línea 149 opción 2, a fines de 2022 Argentina fue reconocida internacionalmente en la asistencia a las víctimas de siniestros viales y a sus familiares. El premio se dio en el XVII Foro Internacional contra la Violencia Vial y III Conversatorio Iberoamericano sobre Unidades de Atención Integral a Víctimas Viales, realizado en Madrid, España.

La ANSV fue convocada por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) para presentar como una política pública ejemplo a la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, un servicio gratuito que funciona en todo el país a través de la Línea 149 opción 2