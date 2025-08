Llegaron los US$ 2.000 millones del Fondo y se descomprimió el dólar: el oficial volvió a los $1.370

La llegada de los dólares acordados con el FMI sirvieron para estabilizar levemente al tipo de cambio en la segunda rueda del mes. El dólar bajó en todas sus cotizaciones y se aleja del techo de la banda de no intervención propuesta por el Gobierno.

La confirmación del desembolso adicional del FMI de US$ 2.000 millones sirvió para descomprimir al tipo de cambio. Este lunes, el dólar mayorista bajó 0,4% y quedó en los $1.358, lo que sirvió también para que retrocedan el resto de las cotizaciones. En los bancos, el oficial bajó $10 y cerró a $1.370.

Sobre el final de la rueda, el Banco Central reportó el ingreso del giro del Fondo y las reservas internacionales treparon hasta los US$ 43.030 millones. Este nivel no se mantendrá en los próximos días: unos US$ 824 millones deberán usarse para cancelar el pago de intereses con el organismo. Pero el resto se suba al «poder de fuego» del Central para poder intervenir en el mercado de cambios, si el dólar supera el techo de la banda, en la zona de los $1.450.

Pese a esta corrección, el tipo de cambio minorista se mantiene como la cotización más cara: quedó $50 por encima del dólar blue, que cedió hasta los $1.330, y $20 más apreciado que el dólar MEP. Las bajas del lunes también se sintieron en la curva de futuros, aunque operadores indicaron que nuevamente apareció la intervención oficial para revertir las tendencias.

El operador cambiario Gustavo Quintana comentó sobre el final de la rueda: «El volumen operado en el segmento de contado US$ 408,376 millones y en futuros US$ 1.144 millones. En promedio, la semana pasada se habían operado US$ 1.486 millones en el mercado ROFEX, con lo cual en esta rueda se habría descomprimido levemente el nivel de operaciones en este mercado», dijo y agregó sobre las razones del retroceso del dólar en el incio de la semana: «Apareció algo más de oferta de dólares en el spot, pero hay que ver como evoluciona esto».

El precio de cobertura para los próximos meses cedió en todos los contratos, con bajas de hasta 0,7%. De todas formas, los inversores esperan un dólar por encima de los $1.500 a partir de diciembre. Pedro Siaba Serrate, de PPI señaló que la demanda de dólares «aflojó levemente» pero que sirvió para confirmar que el salto del dólar de la semana pasada, sobre todo en el mercado ROFEX, se trató de una actividad transitoria propia de las últimas ruedas del mes.

Andres Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señaló que la baja de este lunes también fue impulsada por el contexto internacional: «El dólar de debilitó por segunda rueda consecutiva en el mundo. A nivel local está más próximo a la banda superior y con tasas altas en pesos dando atractivo al carry, acotado pase a precios del alza en el FX de julio, suba de encajes y menor volatilidad en tasas», comentó.

Con estos ajustes, el dólar se mantiene todavía muy por encima de los $1.300, que parece ser el nuevo piso para el tipo de cambio. «a suba de encajes anunciada el jueves, el anuncio de la aprobación por parte del Board del FMI de la primera revisión del EFF 2025 (con el consiguiente desembolso de US$ 2.000 millones) y la presión desde futuros del BCRA hicieron algo de efecto por el lado de las expectativas, propiciando las mencionadas caídas del viernes y lunes pero no derrumbaron la cotización a los valores de la semana pasada, ni mucho menos», señalaron en la consultora Outlier.

«La demanda continúa firme y por el momento sostiene el nivel de tipo de cambio actual. Lejos estamos del piso de la banda y la distancia hasta el tope no es mayor a los $90 (en torno a los 6,5%).