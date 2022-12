Llegó el «9» para For Ever: el centrodelantero Leonel Buter es el 13° refuerzo para «El Negro»

For Ever sumó al centrodelantero Leonel Buter. Tiene 29 años y viene de jugar en la Primera División de Bolivia. Es el duodécimo refuerzo del equipo de Martel que tendrá su segunda semana de trabajos.

For Ever abrochó su decimosegundo refuerzo de cara a la temporada 2023 de la Primera Nacional. Se trata del centrodelantero Leonel Buter, que ya firmó contrato con la institución.

Buter nació en General Roca, tiene 29 años y viene de jugar en Independiente Petrolero, en la primera división del fútbol boliviano, donde marcó 7 goles en 32 partidos. Surgió de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda y tuvo pasos además por Douglas Haig de Pergamino, Chacarita Juniors, Alumni de Villa María y Barracas Central.

Además, en el extranjero estuvo en Centro Deportivo Olmedo de Ecuador, Rodos FC y Ethnikos Piraeus FC de Grecia y Club Atlético Atenas (San Carlos) de Uruguay.

Los 12 refuerzos que llegaron para este mercado son: el volante mixto Gonzalo Jaque (Almagro), el lateral izquierdo Facundo Medina (Acasusso), el mediocampista central Federico Boasso (Almagro), el zaguero Emir Faccioli (Defensores de Belgrano), el delantero Cristian Ibarra (San Martín de Formosa), el lateral derecho Mariano Puch (Flandria), el zaguero Gino Barbieri (Flandria), el volante nacido en China, Yiang Xiaobo, el lateral derecho Juan Galetto (Atlético Rafaela), el volante central Nicolás Juárez (Güemes), el lateral izquierdo Nicolás Abraham (Estudiantes de Río Cuarto) y ahora el centrodelantero Leonel Buter (Independiente Petrolero de Bolivia).

El plantel

Arqueros

Gastón Canuto

Joaquín Mattalía

Leandro Ledesma

Eduardo Garcete

Valentín Florentín.

Defensores

Lucas Fernández

Mariano Puch (refuerzo)

Juan Galetto (refuerzo)

David Valdez

Gino Barbieri (refuerzo)

Emir Faccioli (refuerzo)

Nicolás Abraham (refuerzo)

Facundo Medina (refuerzo)

Marcos Fissore

Marcos Ojeda

Damián García

Juan Carlos Molina.

Volantes

Gaspar Triverio

Gonzalo Jaque (refuerzo)

Nicolás Juárez (refuerzo)

Diego Sánchez Paredes

Emanuel Díaz

Federico Boasso (refuerzo)

Enzo Bruno

Leandro Allende

Santiago Valenzuela

Yiang Xiaobo (refuerzo)

Héctor Zabala.

Delanteros

Cristian Ibarra (refuerzo)

Leonel Buter (refuerzo)

Matías Romero

Claudio Vega

Alejandro Aquino.